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العمل تنفذ زيارات تفتيشية على المنشآت العاملة في محافطة غزة

21 شباط / فبراير 2021 12:13

العمل تنفذ زيارات تفتيشية على المنشآت العاملة في محافطة غزة
العمل تنفذ زيارات تفتيشية على المنشآت العاملة في محافطة غزة

غزة- الرأي

نفّذت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، وبالتعاون مع قسم التفتيش وحماية العمل بمديرية عمل غزة زيارات تفتيشية على بعض المنشآت العاملة في المنطقة .


وتهدف هذه الزيارات لتقيم واقع السلامة والصحة المهنية في المنشآت العاملة ،إضافة إلى تعزيز الجانب التوعوي لدى أصحاب العمل والعمال بالتدابير اللازم اتخاذها لوقاية العمال وحمايتهم من أخطار العمل وأمراض المهنة في بيئة عملهم.

وقالت إنه وأثناء الحملة تم تصويب اوضاع بعض المنشآت واجراء اصحاح مهني بالخصوص وفق اشتراطات السلامة والصحة المهني وسروط العمل الذي نص عليه قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 .

العمل تنفذ زيارات تفتيشية على المنشآت العاملة في محافطة غزة 152453120_10221323519730624_2469183190492439163_o 152082911_10221323519650622_4922824263772836739_o 152611861_10221323519770625_3679306186430769336_o
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