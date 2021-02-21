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أشاد بالإدارة العامة للتدريب

"هنية" يعلن عن دعم إنشاء الصالة الرياضية لاتحاد الشرطة

21 شباط / فبراير 2021 01:06

"هنية" يعلن عن دعم إنشاء الصالة الرياضية لاتحاد الشرطة

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن دعم إنشاء الصالة الرياضية التابعة لاتحاد الشرطة خلال زيارته لمقر الإدارة العامة للتدريب التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، ومرافق الاتحاد الرياضي للشرطة، صباح اليوم الأحد، برفقة المدراء العامون بالمجلس الأعلى، واستقبل العميد محمد خلف مدير عام الإدارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية، ومدراء الإدارة، وفد المجلس الأعلى وجرى مناقشة النشاط الرياضي للشرطة وتطوير المرافق الرياضية.


وأشاد عبد السلام هنية بما تقدمه الإدارة العامة للتدريب والشرطة الفلسطينية من جهود كبيرة في الحفاظ على الأمن، وتقديم نموذج مميز من العمل الإداري والشرطي وتدريب رجال الشرطة وفق أسس علمية ومهنية تحترم المواطن.


كما تناول أهمية النشاط الرياضي وضرورة تعزيز الدور المناط بالاتحاد الرياضي للشرطة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الكوادر الشرطية في النشاط الرياضي والمنافسة في كافة الألعاب.


وتطرق إلى أن المجلس الأعلى يضع إمكاناته لخدمة الاتحاد الرياضي للشرطة، ومن ضمنها تقديم الدعم لإنشاء الصالة الخاصة باللياقة البدنية وتأهيلها لاستقبال العناصر الشرطية.


ومن جانبه شكر العميد محمد خلف مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية الجهود التي يبذلها عبد السلام هنية في خدمة الرياضة وتطوير المرافق الرياضية، وأبدى العميد خلف سعادته بالجهود التي أثمرت عن دعم إنشاء الصالة الرياضية لاتحاد الشرطة.

وأوضح أن التدريب جزء مهم من عمل وزارة الداخلية كونه يساهم في إكساب منتسبي الشرطة المهارات والقدرات والقيام بالمهام المنوطة بهم في الحفاظ على الأمن.

كما أشار إلى أن الجانب الرياضي يمثل جانباً حيوياً يساعد الشرطة في بناء القدرات والحفاظ على اللياقة البدنية، وتضمنت الزيارة جولة على مرافق الإدارة العامة للتدريب شرح خلالها العميد خلف مهام كل مرفق والأدوات المستخدمة في التدريب.

كما شملت الجولة موقع الصالة الرياضية تحت الإنشاء والتصور الكامل عن الخدمات التي ستقدمها.

 

 

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