"العمل" تسلم شهادة تسجيل الجمعية التعاونية لهواة ومربي الطيور

غزة- الرأي

شارك وكيل وزارة العمل م. ايهاب الغصين، ومدير عام هيئة العمل التعاوني أ. نبيل المبحوح، ومدير دائرة التنظيم التعاوني أ.علاء الميناوي، ود. حسن عزام مدير عام الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ورئيس الجمعية محمد الغول، ولفيف من أعضاء ومربي وهواة الطيور والوجهاء، في مراسم احتفال تسليم شهادة تسجيل الجمعية التعاونية لهواة ومربي الطيور والحمام والحيوانات الأليفة المسجلة مؤخرا لدي وزارة العمل من خلال هيئة العمل التعاوني .

وفي كلمته أمام الحضور أشار الغصين إلى أهمية القطاع التعاوني كركيزة اقتصادية وتنموية داعمة وأساسية في الاقتصاد الفلسطيني مؤكداً على تشجيع وزارته لإنشاء جمعيات تعاونية بمختلف أصنافها ، معبرا عن سعادته بإتمام تسجيل الجمعية كونها فريدة من نوعها معللا ان هذا القطاع يضم الآلاف من هواة ومربي الطيور والحمام ويحتاج الى تنظيمه قانونيا.

وأكمل الغصين حديثه عن اهمية ودور هيئة العمل التعاوني في الاشراف على انتخابات مجالس الادارة وتدقيق الميزانيات والتوعية والارشاد وفتح الحسابات البنكية متمنياً التوفيق والسداد لمجلس ادارة الجمعية وان ترفع اسم فلسطين في المعارض العربية والدولية.

ومن جانبه أشاد د. حسن عزام بأهمية التعاون بين الجمعيات التعاونية والمؤسسات الحكومية لدعم قطاع التعاون، مشيرا لاستعداد وزارته تقديم الدعم لأعضاء الجمعية من خلال فتح مختبرات وزارة الزراعة أمامهم .

وفي نهاية الحفل شكر الغول وزارة العمل وهيئة العمل التعاوني على دورهم وجهودهم في تسهيل اجراءات التسجيل متطرقا الى أهداف الجمعية في تطوير عمل الهواة وانشاء الحاضنة لهم واقامة المعارض الدولية وعقد الدورات التدريبة وتوفير مستلزمات تربية الطيور وجلب السلالات الجيدة والتنسيق مع وزارة الزراعة لفتح مختبراتها للهواة .

واختتم الحفل بمنح الجمعية شهادة التسجيل الصادرة عن وزارة العمل - هيئة العمل التعاوني، وتكريم أعضاء الجمعية والمحكم الدولي وعدد من الهواة.