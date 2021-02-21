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"الزكاة" تنفذ سلسلة من المشاريع الإغاثية خلال الأسبوع الماضي

21 شباط / فبراير 2021 01:32

"الزكاة" تنفذ سلسلة من المشاريع الإغاثية خلال الأسبوع الماضي

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، خلال الأسبوع الماضي سلسلة من المشاريع الإغاثية عبر لجانها المنتشرة في محافظات قطاع غزة والتي تستهدف الأسر الفقيرة والمتعففة.


وأوضح مدير عام الزكاة أ. أسامة سليم أن إدارته وضمن جهودها المستمر للتخفيف من معاناة الأسر الفقيرة نفذت مشروع توزيع طرود غذائية ومشروع توفير احتياجات صحية لذوي الاحتياجات الخاصة لعدد 250 أسرة.


وأضاف: "كما تم خلال الأسبوع الماضي فكاك 5 غارمين بقرابة 2550 شيكل، وتوزيع لحوم عجول طازجة على 245 أسرة، وتوزيع وجبات غذائية ساخنة لـ 300 أسرة فقيرة".


وفي ذات السياق أوضح سليم أن لجنة زكاة معسكر رفح وزعت 30 كفالة لأسر فقيرة بما قيمته 100 شيكل لكل أسرة.


وتابع: "كما وزعت لجنة زكاة معسكر خان يونس كفالات أيتام لعدد 41 يتيمًا بما قيمته 100 شيكل لكل يتيم، وكفالات معاقين لعدد 40 معاقًا".

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