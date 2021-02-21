بلدية خان يونس تبحث احتياجات البلدية وخطة العمل المستقبلية

خان يونس- الرأي

عقد رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، لقاءً موسعًا مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة دامور أ. أشرف العجرمي، ونائب رئيس مجلس الإدارة د. تهاني أبو دقة، وعضو مجلس الإدارة م. فتحي الشيخ خليل، بحضور رئيس قسم العلاقات الدولية بالبلدية أ. هيا الأغا، وذلك لبحث احتياجات البلدية وخطة العمل المستقبلية الرامية إلى التخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

وخلال اللقاء ،أكد م. البطة على أهمية دعم مشاريع التنمية والتطوير في مدينة خان يونس من أجل مساعدة البلدية في التخفيف عن كاهل المواطنين، في ظل المساعي المبذولة من أجل الرقي بالمدينة في شتى القطاعات، لافتًا إلى أن البلدية على أتم الاستعداد للتعاون المشترك بما يسهم في دفع عجلة التنمية ويلبي احتياجات السكان.

ومن جانبهم تطرق الوفد إلى برنامج الزيارة للاطلاع على احتياجات مدينة خان يونس، وأولويات المشاريع التي تم إعدادها في شتى القطاعات الخدماتية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير الخدمات المقدمة للسكان، وكذلك تم التطرق لبعض المشاريع المهمة فيما يتعلق بقضايا الصرف الصحي والطرق ودعم الشباب.

وأبدى الوفد الزائر إعجابه بحجم الجهود التي تنفذها بلدية خان يونس واعدًا بتقديم كل الدعم اللازم للدفع في اتجاه تنفيذ المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين.