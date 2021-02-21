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"هندسة المتفجرات" بخان يونس تُنظم نشاطاً للتوعية بمخاطر الأجسام المشبوهة

21 شباط / فبراير 2021 01:53

"هندسة المتفجرات" بخان يونس تُنظم نشاطاً للتوعية بمخاطر الأجسام المشبوهة

خان يونس- الرأي

نظمت شرطة هندسة المتفجرات بمحافظة خان يونس، نشاطاً توعوياً تخلله توزيع بروشورات مطبوعة على أصحاب محلات جمع الخردة للتوعية من مخاطر جمع ولمس الأجسام المشبوهة والمخلفات الحربية.

وذكرت هندسة المتفجرات أن النشاط شمل مختلف أصحاب محلات جمع الخردة على مستوى المحافظة، ويأتي أهميته كون أصحاب هذه المهنة معرضين للعديد من المخاطر في حال عدم انتباههم للأجسام المشبوهة.

وبينت هندسة المتفجرات أنه جرى الحديث معهم على ضرورة عدم لمس اي جسم مشبوه يقع الشكك به والاتصال مباشرة على الرقم المجاني للشرطة ، إضافة لتعليق هذه البوسترات ليراها الجميع.

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