المبــــاحث العامة تنُجز قضيتي سرقة بقيمة "36.200" ألف دولار أمريكي

غزة- الرأي

أنجزت المباحث العامة – قسم مباحث الرمال بمحافظة غزة، قضية السطو على استديو تصوير لأحد المواطنين بعد تلقيها شكوى من المواطن "م.ع", والمتضمنة قيام مجهولين بالاعتداء عليه وسرقة كاميرات تصوير خاصة بالمحل الذي يمتلكه, حيث قُدّر قيمتها بــ"20" ألف دولار أمريكي.



و أكد النقيب يونس عوض رئيس قسم مباحث الرمال بمحافظة غزة :" أن المباحث العامة بالقسم باشرت في إجراء التحريات وجمع المعلومات حول القضية, وصولاً إلى معلوماتٍ تفيد بوجود عدد من الكاميرات بنفس مواصفات الكاميرات المسروقة معروضة للبيع في أحد الاستديوهات ".



وأضاف النقيب عوض" أن مباحث القسم ضبطت "3" كاميرات من الكاميرات المسروقة لدى صاحب المحل "أ.ن" والذي اعترف بشرائها من المدعو "أ.ش", لافتاً إلى أنه تم تتبع عملية بيع وشراء الكاميرات وصولاً إلى المدعو "خ.أ" مُنفّذ عملة السطو على الاستديو".



وتابع النقيب عوض "أن عناصر المباحث تمكنوا من ضبط المدعو "خ.أ" واحضاره إلى قسم المباحث وبالتحقيق معه أقر واعترف بقيامه بالسطو على الاستوديو بالاشتراك مع كلاً من المدعو "م.ح",، والمدعو "م.ع" وتم اصدار مذكرات قبض بحقهما.



ولفت إلى أنه وبانتهاء التحقيقات تم إحالة جميع المذكورين في التحقيقات والمضبوطات وملف القضية إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول .



في سياق منفصل، أنجز قسم مباحث دير البلح بالمحافظة الوسطى تكليفاً ورد إليها من النيابة العامة حول شكوى تقدم بها المواطن "ع.م" من سكان منطقة دير البلح والتي مفادها قيام مجهول بسرقة مبلغ مالي قدره "16.200" ألف دولار أريكي من منزله.



وذكر النقيب معاوية بشير مسئول مباحث قسم دير البلح أنه تم الخروج بدورية إلى منزل المشتكي لإجراء كشف ومعاينة من أجل الوقوف على حيثيات وتفاصيل الواقعة.



وأشار إلى أنه تم الاشتباه بالمدعوة "هـــ. م " من سكان منطقة دير وأالبلح بالمحافظة .



وبين النقيب بشير، أنه تم إحضارها بالاشتراك مع الشرطة النسائية إلى القسم ومن خلال التحقيق الشفوي معها أقرت بقيامها بسرقة المبلغ المالي، وأفادت أنها قامت بعملية السرقة على عدة فترات متفاوتة وقامت بالتصرف بكامل المبلغ المسروق مشيراً إلى أنه تم إحالة المذكورة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها حسب الأصول.