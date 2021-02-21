"جودة البيئة" تتابع مكبات النفايات العشوائية في محافظات غزة

غزة- الرأي

أجرى فريق سلطة المياه وجودة البيئة، زيارة المكبات العشوائية في بلديتي القرارة و خزاعة لمتابعة آلية تجميع وترحيل النفايات، وذلك في اطار الدور المنوط بسلطة المياه وجودة البيئة في المحافظة علي البيئة وحمايتها من التلوث، وضمن البرنامج الرقابي لإدارة النفايات الصلبة. وتحقق الفريق من قيام بلدية القرارة بتجميع النفايات في نقطة ترحيل عشوائية ومن ثم تقوم بنقلها إلى المكب علي فترات، وأيضا تم التحقق من قيام بلدية خزاعة بترحيل نفاياتها إلى مكب عشوائي يقع في المنطقة الشرقية من البلدية. وطالبت سلطة المياه وجودة البيئة البلديتين بتجميع وترحيل النفايات بشكل سليم وآمن و من ثم الاغلاق التام للمكبات العشوائية، وأمهلتهما حتى نهاية الشهر الحالي، مؤكدة أن المكب العشوائي مخالف لقانون البيئة الفلسطيني ويضر بالصحة والبيئة. كما شددت علي ضرورة إلزام البلديات باللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة والمتعلقة بإدارة النفايات الصلبة مع الالتزام بعدم تجميعها في مكبات عشوائية وترحيلها يوميا إلى أقرب مكب مرخص.