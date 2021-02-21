وزارة العمل تكرم كوكبة من موظفيها المنضبطين

غزة- الرأي

نظّمت وزارة العمل صباح اليوم الاحد، احتفالاً بعنوان ( مسابقة الموظف المنضبط لشهري ديسمبر واكتوبر من العام 2020) ، كرمت من خلاله الموظفين المنضبطين في دوامهم خلال فترة جائحة كورونا، وكان ذلك بحضور وكيل الوزارة م. إيهاب الغصين ولفيف من أعمدة وموظفي الوزارة .



وفي كلمته رحب الغصين بالحضور، معبراً عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجمعه بنخبة من الموظفين المنضبطين، شاكراً لهم ما قدموه من جهود وانضباط مما كان له الاثر الايجابي في تطوير وتقدم عمل الوزارة في ظل الظروف الصعبة التي رافقت جائحة كورونا، مضيفا ان المسيرة سوف تستمر في تكريم مزيد من الموظفين المتميزين والمنضبطين خلال مراحل قادمة تشجيعا لهم على تقديم خدمة راقية للمجتمع المحلي متمنيا أن ينتهى الحصار والاحتلال كي ينعم شعبنا بالحرية.



وفي كلمته نيابة عن الموظفين المكرمين شكر م. اكرم غبن، الوكيل ومجلس الوزارة على هذه اللفتة الكريمة والتي لها الدور الايجابي في نفوس الموظفين، شاكرا كل الموظفين على التزامهم في العمل وأداء مهامهم المنوطة بهم رغم الطروف الصعبة مثل جائحة كورونا والاعتداءات المتكررة التي تعرض لها مجتمعنا من قبل الاحتلال.



وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات تقدير ومكافآت نقدية على الموظفين المستهدفين، هذا ولاقى الحفل استحسانا من موظفي الوزارة ككل.