الحكم المحلي تتابع عمل بلدية البريج في مواجهة المنخفض

الوسطى- الرأي

تفقد وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس بلدية البريج، بمحافظة الوسطي، للاطلاع على سير العمل والآليات المتبعة في مواجهة المنخفض الجوي، وكان برفقته مدير منطقة محافظة الوسطي غرباً احمد سمارة ، ومدير منطقة محافظة الوسطي شرقاً أ. رامز عبدو .



وقال "أبو راس:" إن هذه الجولة التفقدية تأتي ضمن عدة جولات مستمرة تقوم بها الوزارة لبلديات القطاع للاطلاع عن كثب عمل البلديات".

واضاف بان وزارته لن تدخر جهدا في توفير ودعم البلديات وفق الامكانات المتوفرة لديها حرصا على استمرارية تقديم خدماتها وحفاظا على سلامة المواطنين.

واطلع رئيس البلدية م. أيمن الدويك الوكيل أبو راس خلال زيارتة جهوزية طواقم البلدية واستعداداتها لمواجهة الطوارئ والتعامل مع المنخفض الجوي بشكل جيد.