النائب العام ومدير شرطة الوسطى يؤكدان على تعزيز العدالة الجنائية

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، ومدير شرطة المحافظة الوسطى العميد إياد سلمان، خلال الزيارة التفقدية لشرطة معسكرات الوسطى، على النهوض والارتقاء وتكامل الأدوار مع منظومة العدالة الجنائية وخاصة مكاتب الحقيق.

كما شدد على تعزيز وحدة الفهم لجهات إنفاذ القانون، وتطوير المهارات والقدرات، والعمل بروح الفريق في حمل رسالة العدالة السامية، وفق الأنظمة والقوانين السارية، التي تعزز عدالة الإجراء وترد الحقوق والمظالم لأصحابها، وفق العدالة الناجزة التي يستحقها أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد المرابط، والتي تعزز النصر والتمكين والتحرير.

وقد شارك في الزيارة التفقدية رئيس نيابة الوسطى المستشار نهاد الرملاوي، ورئيس ديوان النائب العام المستشار محمد مراد، وعضو نيابة شرطة المعسكرات أ.خالد حلس.

ونظمت الإدارة الشرطية بروتوكولاً رسمياً لاستقبال النائب العام، شملت نائب مدير شرطة المحافظة العقيد سلمان أبو مغاصيب، ومفتش تحقيقات المحافظة العقيد عماد أبو هرة، ومدير شرطة المعسكرات المقدم ماهر عقل، ومدير مركز النصيرات المقدم سفيان أبوشرار، ومدير مركز شرطة دير البلح المقدم كامل صباح، ونائب مدير شرطة المعسكرات الرائد محمد الدمياطي، ومفتشي التحقيق في المراكز الشرطية، وإدارة المباحث العامة.

وناقش الاجتماع تأسيس شراكة مؤسسية فاعلة، وتطوير وتجويد مهارات جمع الاستدلات والتحقيق بعقد دورات تسهم بتجويد العمل القضائي وتوطيد العلاقة مع المراكز الشرطية ، وهيبة المؤسسة القضائية والشرطية، ومتابعة جودة سير التحقيقات، وبناء الملف الجزائي بأدلة إثبات قوية، وتطوير الخدمات الإلكترونية وتيسير إجراءات ومعاملات المواطنين وفق برنامج العدالة الجنائية، الذي يحقق سرعة ودقة البيانات المقدمة لكافة الأطراف، والآثار الإيجابية لتطبيق قانون الصلح الجزائي، والذي أسهم بتحقيق الاستقرار المجتمعي وتحقيق الردع العام للجريمة، وتخفيف إجراءات الإيداع عن النيابة العامة والمحاكم، وتخفيف تكدس النزلاء.

من جانبه أكد مدير شرطة المحافظة الوسطى العميد سلمان، على تقديره لدور النيابة العامة الريادي في إرساء مبادئ العدالة والإنصاف، مؤكداً علي العمل المشترك مع أركان العدالة، وحرص الإدارات الشرطية في كافة المواقع على سرعة إنجاز المهام الموكلة إليها، والمتابعة الدورية لكافة التفويضات الواردة من النيابة العامة، مع الالتزام بسلامة الإجراءات القانونية؛ بما يحقق العدالة الناجزة والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.

والجدير ذكره أن النائب العام، وضمن سياسة تعزيز الرقابة والاطمئنان على سلامة الإجراءات القانونية وتضافر الجهود في إرساء العدالة، يعقد سلسلة زيارات تفقدية تشمل كافة المراكز الشرطية في المحافظات.