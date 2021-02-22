بطولة انكلترا: فوز أول لايفرتون على ليفربول في انفيلد منذ عام 1999

-حقق ايفرتون اول فوز له على ملعب انفيلد الخاص بجاره ليفربول منذ اكثر من 21 عاما عندما تغلب عليه بهدفين نظيفين السبت ملحقا به الخسارة الرابعة تواليا في الدوري وعلى ملعبه ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

وتساوى ايفرتون السابع برصيد 40 نقطة مع ليفربول بطل الموسم الماضي الذي يتفوق عليه بفارق الاهداف في المركز السادس.

وكان ايفرتون حقق اخر فوز له على هذا الملعب في ايلول عام 1999 عندما سجل له كيفن كامبل هدفه الوحيد.

اما ليفربول، وبعد ان احتفظ بسجله خاليا من الهزائم في 68 مباراة على ملعبه منذ نيسان عام 2017، سقط في مبارياته الاربع الاخيرة في انفيلد ضد بيرنلي صفر-1 في 21 كانون الثاني، ثم امام برايتون بالنتيجة ذاتها في 3 شباط، ثم امام مانشستر سيتي 1-3 في 7 منه قبل ان يسقط مجددا اليوم.

وهي المرة الاول التي يسقط فيها ليفربول في اربع مباريات على ملعبه منذ كانون الاول عام 1923!

وقال مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب "الهدف الذي تلقيناه والذي كان بالامكان تحاشيه رسم مسار المباراة. نجحنا في خلق العديد من الفرص بعده لكننا لم نتحل بالهدوء لانهاء الهجمات".

واضاف "قمنا بالضغط على ايفرتون في الشوط الثاني وسنحت لنا فرص عدة لم نحسن استغلالها".

ودخل ايفرتون المباراة على وقع خسارته على ملعبه امام مانشستر سيتي المتصدر 1-3 الاربعاء في مباراة مؤجلة ونجح في مباغتة اصحاب الارض بهدف مبكر عندما فشل المدافع التركي الوافد مؤخرا الى صفوف ليفربول اوزان كاباك في تشتيت احدى الكرات فوصلت الى الفرنسي عبداللاي دوكوريه ومنه الى صانع الالعاب الكولومبي خامس رورديغيس الذي مررها بينية امامية باتجاه المهاجم البرازيلي ريشارليسون الذي انفرد بمواطنه وزميله في المنتخب الوطني اليسون بيكر وسدد عن يمينه بعد مرور 3 دقائق فقط مفتتحا التسجيل.

وتعرض مرمى ايفرتون لضغط مكثف من ليفربول بغية ادراك التعادل، وتصدى حارس مرماه جوردان بيكفورد بطريقة رائعة لكرة اطلقها قائد ليفربول جوردان هندرسون من مشارف منطقة الجزاء وحولها الى ركنية (20)، ثم تدخل مجددا لابعاد كرة خطيرة باطراف اصابعه سددها ترنت الكسندر ارنولد بعدها بثوان قليلة.

وتلقى ليفربول لضربة قوية باصابة هندرسون فاضطر الى مغادرة الملعب منتصف الشوط الاول وحل بدلا منه نات فيليبس.

واستهل ليفربول الشوط الثاني ضاغطا ورفع الظهير الايسر الاسكتلندي اندي روبرتسون كرة عرضية متقنة داخل المنطقة طار لها السنغالي ساديو مانيه غير المراقب لكنه بين يدي بيكفورد (47)، ثم اضاع مانيه فرصة مماثلة عندما سدد رأسية فوق العارضة (50).

ونجح دفاع ايفرتون في احباط جميع محاولات ليفربول الى ان احتسب الحكم ركلة جزاء من هجمة مرتدة سريعة واعاقة المهاجم البديل دومنيك كالفرت لوين داخل المنطقة فانبرى لها الايسلندي غيلفي سيغوردسون على يمين الحارس اليسون مانحا فوزا تاريخيا لفريقه (83).

وعجز تشلسي عن استثمار أفضليته الميدانية المطلقة ضد مضيفه ساوثمبتون لتحقيق فوزه السادس تواليا بقيادة مدربه الألماني الجديد توماس توخل، واكتفى بالتعادل 1-1.

وبعدما استهل مشواره مع توخل بالتعادل، حقق تشلسي خمسة انتصارات متتالية بقيادة خليفة المقال فرانك لامبارد، بينها واحد في الكأس، لكن هذه السلسلة توقفت السبت كما حال مسلسل انتصاراته المتتالية في ملعب ساوثمبتون والذي توقف عند خمسة على التوالي، وذلك بعدما عجز مايسون ماونت ورفاقه عن استثمار أفضليتهم والفرص التي سنحت لهم.

ورفع تشلسي رصيده الى 43 نقطة في المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال، لكنه قد يتنازل عنه لصالح جاره اللندني وست هام (42 نقطة) الذي يلتقي الأحد ضيفه وجاره الآخر توتنهام، فيما بات رصيد ساوثمبتون، القادم من ست هزائم متتالية في الدوري، 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفاز فولهام على شيفيلد يونايتد 1-صفر.