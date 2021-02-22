استعداداً للبطولة..اتحاد التايكواندو ينظم دورة تحكيم تنشيطية

- ينظم اتحاد التايكواندو، دورة تنشيطية للحكام "كروجي" في مدينة الأمل الشبابية بأريحا، خلال الفترة من 18 وحتى 20 آذار المقبل.

وتأتي هذه الدورة في إطار استعدادات الاتحاد لأجندة الموسم الحالي، وتجهيز الكادر التحكيمي للنشاطات المقبلة.

وأوضح الاتحاد أن التسجيل في الدورة يكون من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3k4sGXo

وأشار إلى أن النشاط الذي سيعقب الدورة هي بطولة فلسطين للناشئين، والتي ستقام في الثاني من شهر نيسان المقبل، من أجل اختيار عناصر المنتخب الوطني.

ولفت إلى أن التسجيل في البطولة المركزية الأولى التي سيطلقها الاتحاد هذا العام، سيستمر حتى الأول من شهر نيسان، عبر نظام العضوية العالمي "GMS"، الذي أقر الاتحاد العمل به.