الجولة السادسة للدوري الممتاز: الصداقة يوقف أمواج الشاطئ

أوقف نادي الصداقة سلسة انتصارات جاره نادي خدمات الشاطئ، وألحق به أول هزيمة بنتيجة 2-صفر على ملعب اليرموك البلدي، في افتتاح مباريات الجولة السادسة، لبطولة الدوري الممتاز، سجلهما نجم الأخضر ميسرة البواب في الدقيقة 27, وأحمد الكرنز في الدقيقة 78. وشهد اللقاء إبعاد الحكم قلب دفاع الشاطئ فضل قنيطة في الدقيقة 62. وبهذه النتيجة، رفع الصداقة رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، وبقي رصيد الشاطئ عند 11 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف خدمات رفح.

حكم اللقاء: الدوليون فايز عمران للساحة، وساعده فادي السمهوري، وخالد بدير، ومحمد أبو شهلا رابعاً.

اتحاد بيت حانون

اتحاد خان يونس

وعلى ملعب بيت حانون البلدي، فاز اتحاد بيت حانون الرياضي على ضيفه اتحاد خان يونس، بنتيجة 2-1 على ملعب بيت حانون البلدي، سجل لأصحاب الأرض محمد الجرمي في الدقيقة 13, وعبد الرحمن وشاح في الدقيقة 82, وللضيوف خالد النبريص في الدقيقة 69 من ركلة جزاء. ورفع الفائز رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن، بفارق الأهداف خلف اتحاد الشجاعية، وتجمد رصيد الخاسر عند 12 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف شباب رفح المتصدر.

حكم اللقاء: الدوليون هاني مسمح للساحة، وساعده محمود أبو حصيرة، وعبد الرحمن زقوت، وخالد الشيخ خليل رابعاً.

خدمات رفح- التفاح

وعلى ملعب فلسطين الدولي، عاد حامل اللقب للنتائج القوية، وفاز على القادم الجديد التفاح بنتيجة 2-صفر،

سجل للخدمات محمود النيرب في الدقيقة 48, ويسار الصباحين في الدقيقة 73, وأبعد حكم اللقاء وسط نادي التفاح فادي عوض الله في الدقيقة 75. وبذلك، رفع الخدمات رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث, وبقي رصيد التفاح عند 5 نقاط في المركز التاسع.

حكم اللقاء: هلال شبات للساحة، وساعده محمد السدودي، ورشيد حمدونة، ومحمود أبو مصطفى رابعاً.

الدرجة الثانية

وفي الدرجة الثانية، في فرع الوسطى والجنوب، في افتتاح الأسبوع الرابع، فاز اتحاد دير البلح على العطاء، بنتيجة 4-1، على ملعب خان يونس البلدي، سجلها محمد أبو عمران- هدفان في الدقيقتين 30، و78، وسمير البيوك في الدقيقة 27, وأحمد بشير (في الدقيقة 56 من ركلة جزاء) وللخاسر حسام أبو صلاح في الدقيقة36. ورفع الفائز رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة, وبقي رصيد الخاسر بلا نقاط في المركز التاسع.

وفي لقاء ثانِ، تعادل الصلاح وجماعي رفح سلباً على ملعب الشهيد محمد. ورفع الصلاح رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، والجماعي إلى 3 نقاط في المركز الخامس بالشراكة مع المصدر.

مباريات الأحد

ويلتقي اليوم الأحد، شباب خان يونس وشباب جباليا على ملعب خان يونس البلدي، ويلاقي الهلال شباب رفح على ملعب فلسطين الدولي، والجلاء واتحاد الشجاعية على ملعب اليرموك البلدي. وفي الدرجة الثانية، بفرع الوسطى والجنوب، يلتقي المصدر وخدمات دير البلح على ملعب الشهيد محمد، وفرع غزة والشمال، يلاقي الرضوان الزيتون على ملعب بيت حانون البلدي.