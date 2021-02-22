وكيل وزارة الحكم المحلي يتفقد سير العمل في بلدية رفح

رفح- الرأي

زار وكيل وزارة الحكم المحلي م.أحمد أبو راس، برفقة وفد من الوزارة بلدية رفح للاطلاع على إجراءات البلدية وذلك بعد استنئاف العمل في سوق السبت الشعبي.

وتفقد المهندس أبو راس الجهود المبذولة من قبل البلدية خلال المنخفض الجوي الأخير.

وكان في استقبال الوكيل والوفد المرافق له رئيس بلدية رفح د. أنور الشاعر، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ومدراء الدوائر في البلدية.

و أجرى وكيل الوزارة جولة تفقدية لسوق السبت الشعبي، للاطلاع على تنظيم السوق ومدى التزام البائعين بإجراءات الوقاية والسلامة، وحثهم على ضرورة اتباع الإجراءات والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.

وخلال جولته، توجه م .أبو راس إلى المنطقة الصناعية شمال غرب مدينة رفح، حيث أكد على حرص الوزارة على استكمال الإجراءات الحكومية اللازمة لتشغيل المنطقة الصناعية حسب المخطط له.

وفي نهاية الجولة تفقد م. أبو راس أعمال البلدية لمعالجة انجراف شاطئ بحر رفح من الجهة الجنوبية المقابلة للقرية السويدية، نتيجة المنخفض الجوي الأخير، حيث أبدى استعداد وزارته لدراسة مقترحات البلدية، لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة التي استمرت سنوات طويلة.