وكالة الرأي الفلسطينية خدمات الطفولة تفتتح دورة "صناعة الألبان والأجبان" للنساء وكالة الرأي الفلسطينية "النيابة" تحقق في 194 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الحكم المحلي يتفقد سير العمل في بلدية رفح وكالة الرأي الفلسطينية منتخب السلة يلتقي سيريلانكا في آخر مبارياته الأسيوية وكالة الرأي الفلسطينية الجولة السادسة للدوري الممتاز: الصداقة يوقف أمواج الشاطئ وكالة الرأي الفلسطينية استعداداً للبطولة..اتحاد التايكواندو ينظم دورة تحكيم تنشيطية وكالة الرأي الفلسطينية ليفانتي يلحق الخسارة الثانية بأتلتيكو مدريد وكالة الرأي الفلسطينية بطولة انكلترا: فوز أول لايفرتون على ليفربول في انفيلد منذ عام 1999 وكالة الرأي الفلسطينية بطولة أستراليا المفتوحة: ديوكوفيتش بطلاً للمرة التاسعة وكالة الرأي الفلسطينية نظارات الحاسوب المتقدمة.. تعرف علی الجهاز الثوري القادم!
أخبار » الأخبار الحكومية

بعد استئناف العمل في سوق السبت الشعبي

وكيل وزارة الحكم المحلي يتفقد سير العمل في بلدية رفح

22 شباط / فبراير 2021 09:03

وكيل وزارة الحكم المحلي يتفقد سير العمل في بلدية رفح
وكيل وزارة الحكم المحلي يتفقد سير العمل في بلدية رفح

رفح- الرأي

زار وكيل وزارة الحكم المحلي م.أحمد أبو راس، برفقة وفد من الوزارة بلدية رفح للاطلاع على إجراءات البلدية وذلك بعد استنئاف العمل في سوق السبت الشعبي.

 وتفقد المهندس أبو راس الجهود المبذولة من قبل البلدية خلال المنخفض الجوي الأخير.

وكان في استقبال الوكيل والوفد المرافق له رئيس بلدية رفح د. أنور الشاعر، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ومدراء الدوائر في البلدية.

و أجرى وكيل الوزارة جولة تفقدية لسوق السبت الشعبي، للاطلاع على تنظيم السوق ومدى التزام البائعين بإجراءات الوقاية والسلامة، وحثهم على ضرورة اتباع الإجراءات والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.

وخلال جولته، توجه م .أبو راس إلى المنطقة الصناعية شمال غرب مدينة رفح، حيث أكد على حرص الوزارة على استكمال الإجراءات الحكومية اللازمة لتشغيل المنطقة الصناعية حسب المخطط له.

وفي نهاية الجولة تفقد م. أبو راس أعمال البلدية لمعالجة انجراف شاطئ بحر رفح من الجهة الجنوبية المقابلة للقرية السويدية، نتيجة المنخفض الجوي الأخير، حيث أبدى استعداد وزارته لدراسة مقترحات البلدية، لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة التي استمرت سنوات طويلة.

وكيل وزارة الحكم المحلي يتفقد سير العمل في بلدية رفح bfce80bf-fa3a-4db9-8400-45c0d8c8944f b0f44911-75bc-4f34-a350-83e8530593be
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح دورة "صناعة الألبان والأجبان" للنساء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟