إنقاذ حالة مريضة حرجة "حامل بالشهر الثامن" بمجمع الشفاء

غزة- الرأي

نجحت الطواقم الطبية بمجمع الشفاء الطبي، من إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر "18عاما" حامل في منتصف الشهر الثامن، ترقد بقسم العناية المركزة إثر صعوبة في التنفس وارتفاع في وظائف الكلى وانخفاض نسبة الأكسجين بالدم.

وأوضح د.هاني سمور رئيس قسم العناية المركزة، أن المريضة وصلت بحالة حرجة وعلى الفور تم إجراء التحاليل الطبية لها وصور الأشعة المختلفة والتي أظهرت وجود التهاب رئوي حاد، حيث خضعت للمراقبة على مدار الساعة وتم التواصل مع أطباء النساء والتوليد.

ويضيف:" تم تشكيل لجنة استشارية لتقييم الحالة والتي ترأسها د. هاني مهدي مدير مستشفى الولادة بالمجمع ود. عبد الحكيم شحادة استشاري ورئيس قسم الولادة، و د. عصام الأعرج استشاري ورئيس قسم الولادة والذي أشار إلى اللجنة الاستشارية اتخاذ قرار بإنهاء الحمل، لافتا الى حجم الخطورة نظرا للحالة الصحية السيئة جدا للمريضة"

وقال:" تم التوافق مع الطواقم بإعطاء المريضة وحدتين من الدم فقد وصل دمها لخمسة، ومن ثم يتم الفحص لإجراء عملية قيصرية وبعد عدة ساعات من المتابعة من قبل الطواقم الطبية والتمريضية في قسم العناية ومشاركة طبيبات النساء والتوليد، أظهرت أن المريضة في حالة ولادة طبيعية حيث قامت الطبيبات د. رانيا البسوس ود. فكتوريا مهاني ود. سمر أبو عودة للتعامل مع الحالة وتوليدها بشكل طبيعي وهي على جهاز التنفس الصناعي، وقد نجحن في إنقاذ حياتها وإنقاذ طفلها ".

إلى ذلك، قدمت عائلة " النجار " شكرها الكبير لكافة الطواقم الطبية والتمريضية في قسم العناية المركزة وقسم النساء والتوليد معربين عن فخرهم بالخدمات الطبية المقدمة من قبل الكوادر وكذلك المتابعة المتواصلة على مدار الساعة من أجل انقاذ حياة ابنتهم ومولودها.