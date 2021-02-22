ديوان الموظفين يعقد اختبارات الكترونية ومؤسسات حقوقية تشيد بها

غزة- الرأي

أشادت مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في قطاع غزة، بجهود ديوان الموظفين العام ودوره الفاعل في عقد الاختبارات الالكترونية للوظائف الحكومية المختلفة، بما يحقق مبدأ النزاهة والشفافية، ويمنح المتقدمين فرصاً متساوية في الفوز بالوظيفة الحكومية.

وعقد ديوان الموظفين العام، أمس الأحد، مجموعة من الاختبارات الالكترونية لوظائف مساعد قانوني ومرشد اجتماعي ليلي واحصائي، وفني صيانة حاسوب، بمشاركة (2023) متقدم ومتقدمة.

وتأتي الاختبارات الالكترونية المنعقدة لمجموعة من الوظائف الحكومية المختلفة، وفقاً للإعلان الخارجي رقم 4/2020، بمشاركة (2023) متقدم ومتقدمة من مختلف التخصصات. واحتضنت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، الاختبارات الالكترونية لوظائف مساعد قانوني " 1078 " متقدم ومتقدمة، ومرشد اجتماعي ليلي " 82 " متقدم ومتقدمة، واحصائي " 67 " متقدم ومتقدمة، وفني صيانة حاسوب " 432 " متقدم ومتقدمة، إلى جانب وظيفة مهندس شبكات ودعم فني " 364 " متقدم ومتقدمة. تنظيم دقيق ونجح ديوان الموظفين العام، في عقد الاختبارات الالكترونية بنجاح كبير، بما يضمن تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية بين جميع المتقدمين، وعبر مختلف التخصصات المعلنة، وسط تنظيم دقيق شهدته مختلف الجلسات الأربعة للوظائف المختلفة. وأقيمت الاختبارات وفق إجراءات بروتوكولية وصحية احترازية، تهدف إلى ضمان سلامة المتقدمين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مع تخصيص قاعات مستقلة لمصابي فيروس كورونا، لضمان عدم تفويت اختبارات التوظيف عليهم. زيارات تفقدية وحرص أ. يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام، على تفقد سير العمل في الاختبارات الالكترونية، بحضور أ. د. رفعت رستم رئيس الكلية الجامعية، ود. رامي الغمري نائب رئيس ديوان الموظفين العام، وأ. فدوان أبو شريعة مدير عام الإدارة العامة للتعيينات، وأ. زكريا جودة مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام. وأثنى الكيالي على جهود كافة طواقم ديوان الموظفين العام، لجهودهم المبذولة في انجاح الاختبارات الالكترونية، وتحقيقها مبدأ العدالة بين كافة المتقدمين. يذكر أن ديوان الموظفين العام أعلن في وقت سابق عبر موقعه الالكتروني على شبكة الانترنت، عن جملة من الوظائف الشاغرة، عبر مختلف التخصصات للعام 2020، مع فتح باب التقدم إليها للراغبين من مختلف الخريجين. إشادة من حقوقييين وفي سياق متصل، أجرى ممثلون عن مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في قطاع غزة ، جولة تفقدية للإطلاع عن قرب على الأنظمة المتبعة في عقد اختبارات التوظيف الالكترونية، وسط اشادات كبرى بمنظومة العمل التي يرتكز عليها ديوان الموظفين العام من أجل انجاز اختباراته المحوسبة. وقام أ. علاء السكافي مدير مؤسسة الضمير، وأ. سمير المناعمة محامي مركز الميزان، ود. نضال جرادة ممثل نقابة المحامين، بالمشاركة في جولة تفقدية لمتابعة سير العمل في قاعات الاختبارات المختلفة، ومعايير تطبيق النزاهة والشفافية بين المتقدمين.

إجراءات دقيقة

وقال أ. علاء السكافي مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان: " الجولة التفقدية التي قمنا بإجراءها كشفت عن إجراءات دقيقة يحرص ديوان الموظفين العام على تطبيقها في عقد اختبارات التوظيف الالكترونية، وصولاً إلى منح المتقدمين فرصاً متساوية للفوز بالوظيفة الحكومية ".

وتابع: " نثمن ونقدر جهود ديوان الموظفين العام في مجال عقد الاختبارات المحوسبة، والتي تمثل نقلة نوعية في تطبيق النزاهة والشفافية، وسط جهود كبيرة يتم بذلها من قبل الجميع لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين دون تمييز ".

إنجازات لا تتوقف

من ناحيته قال د. نضال جرادة ممثل نقابة المحامين الفلسطينيين: " لأكثر من مرة أحصل على فرصة المشاركة في اللجان العلمية التي يعقدها ديوان الموظفين العام لاختبارات الوظائف القانونية المختلفة، وفي كل مرة يثبت الديوان حرصه التام على منح كافة المتقدمين فرصاً متساوية للمنافسة على هذه الوظائف ".

وتابع: " مع كل جولة جديدة من جولات عقد اختبارات التوظيف المختلفة، يقدم ديوان الموظفين العام لمسات جديدة وانجازات لا تتوقف، خاصة على صعيد الأنظمة الالكترونية المتبعة في عقد هذه الاختبارات، وهو أمر يستحق الاشادة في ظل الظروف الراهنة ".

بانتظار المزيد

أما أ. سمير المناعمة محامي مركز الميزان فعلق بالقول: " نشعر بالرضا إزاء ما يقدمه ديوان الموظفين العام في مجال عقد اختبارات التوظيف وفق أنظمة الكترونية دقيقة واحترافية، وهي إجراءات تابعناها عن كثب بطريقة تستحق الإشادة والتقدير ".

وختم المناعمة حديثه بالقول: " ما قام به ديوان الموظفين العام في عقد الاختبارات الالكترونية أمر يتمتع بدرجة عالية من التنظيم، خاصة على صعيد العمل داخل القاعات وصولاً إلى معرفة المتقدمين نتائجهم بصورة فورية مما يزيد من حجم الثقة المتبدلة تجاه الوظائف المعلنة، بانتظار أن تستكمل هذه الاجراءات الدقيقة في مرحلة عقد المقابلات الشخصية ".