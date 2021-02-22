التنمية بالصحة تفتتح دورة تدريبية للتعامل مع مجرى الهواء التنفسي

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية دورة تدريبية حول كيفية التعامل مع مجرى الهواء التنفسي، وخلال افتتاحه البرنامج أوضح د. محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب في الخدمة ان البرنامج التدريبي.

ويأتي في إطار الاستعداد والجهوزية لرفع قدرات الكوادر من الأطباء والتمريض العاملة في مراكز الرعاية الأولية وتدريبهم على كيفية التعامل مع الحالات المرضية تزامناً مع وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا .

بدوره، أفاد مدرب الدورة د. هشام الزيناتي استشاري التخدير والعناية المركزة أنه خلال اليوم التدريبي سيتم مناقشة ثلاثة محاور نظرية تتحدث عن التشريح والوظائف، الأدوات الطبية والأدوية المستعملة في كيفية فتح وتأمين مجرى التنفس، إضافةً إلى علاج المشاكل التنفسية، كما سيتم تطبيق الجانب العملي من خلال الدمى الطبية على كيفية التعامل مع حالات التنفس الصعبة باستخدام أدوات وأجهزة التنفس.