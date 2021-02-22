بالصور| "الداخلية" تخرج دورتي تأهيل ضباط الـ35 والتأسيسية الـ34

غزة- الرأي

خرّجت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني أمس الأحد، دورتي تأهيل الضباط الخامسة والثلاثون، والدورة التأسيسية الرابعة والثلاثون.

كما وافتتحت المديرية إلى جانب تخريج الدورتين، قاعة الشهيد الوزير سعيد صيام بجوار مقر التدريب الرئيسي بأنصار غرب مدينة غزة.

وحضر حفل التخريج، والافتتاح كلٌ من وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، ومدير عام المديرية العامة للتدريب العميد محمد خلف، وعدد من مدراء الإدارات والوحدات والدوائر وضباط، ومعلمي التدريب والطلبة الخريجين.

وفي كلمة له، أشاد اللواء توفيق أبو نعيم بالجهود الاستثنائية التي تقدمها المديرية العامة للتدريب في محوري بناء المرافق وبناء الانسان.

وأكد أن استمرار هذا العملية البنائية النوعية يعد إضافة هامة لتأمين الجبهة الداخلية في قطاع غزة، ومساهمة قوية لتحصين المجتمع وضبط الحالة الأمنية.

بدوره؛ أوضح مدير إدارة التدريب العقيد بحري ربيع المصري أن عدد خريجي دورة تأهيل الضباط بلغ 180 خريجًا، فيما بلغ عدد خريجي الدورة التأسيسية 20 جنديًا مستجدًا.

ولفت إلى أن الطلبة تلقوا مختلف التدريبات العسكرية الميدانية والعلوم النظرية المؤهلة للعمل في الأجهزة الأمنية كلٌ حسب اختصاصه ومكان عمله.

وأكد العقيد المصري أن إدارة التدريب تواصل بشكل دؤوب عملها حيث تفتتح صباح الغد الإثنين عدداً من الدورات الحتمية والتأسيسية، والتخصصية.

وجرى خلال الحفل عرض ثلاثة فواصل مرئية توضح إنجازات المديرية العامة للتدريب خلال العام المنصرم بالإضافة لمقطع مرئي يوضح نبذة عن حياة الشهيد الوزير سعيد صيام.

وخلال كلمة له؛ بيًن مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام العقيد رائد فياض أن افتتاح قاعة الشهيد سعيد صيام الكبرى يأتي ضمن سعي المديرية لتوفير أدوات التعليم المناسبة، والقادرة على سد الاحتياج لدى مكونات الوزارة.

وأكد أن عملية التطوير والبناء داخل المديرية متواصلة وهي امتداد لسلسلة سابقة بدأت بتجهيز غرف الرماية الالكترونية وحلبة القتال والقاعات الدراسية الداخلية ومبنى إدارة التدريب ومبنى القيادة.

وفي اختتام حفل التخريج بتكريم الخمسة الأوائل من كلا الدورتين في التخصصات الميدانية والنظرية.