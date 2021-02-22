"التعليم" تعقد الامتحان التطبيقي الشامل “للدورة الشتوية 2021”

غزة- الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الاثنين، الامتحان التطبيقي الشامل الموحد “للدورة الشتوية 2021”، والذي سيستمر ليوم غد الثلاثاء، للشق النظري، أما الامتحان العملي فسيبدأ بتاريخ 23/2/2021، وذلك ضمن البروتوكول الصحي الخاص بالامتحان في ظل جائحة كورونا.



ويتقدم لهذه الدورة 1482 طالبًا وطالبة، شملت 79 امتحان منها 55 امتحان عملي، ويعقد بمقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة، والكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها وفد من وزارة التربية والتعليم العالي لمقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة، لمتابعة الامتحان التطبيقي الشامل.



وضم الوفد د. أيمن اليازوري الوكيل المساعد للتعليم العالي، د. خليل حماد مدير عام التعليم الجامعي، أ. أحمد النجار مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي، م. أسامة يونس مدير عام تكنولوجيا المعلومات، أ. حمدي الدلو مدير دائرة المنح والبعثات، وكان في استقبالهم وفد الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية برئاسة أ. د .رفعت رستم.



وأكد د. اليازوري أن الوزارة ماضية في تطوير الأداء في جميع نواحي العمل التعليمي وخاصة على مستوى التعليم العالي، مشددًا حرص الوزارة على وضع لمسات تطويرية في بنائية الاختبار من حيث المفردات والمهارات الفردية والمركبة وحل المشكلات.



وبين د. اليازوري أن هذه الدورة جاءت وفق برتوكول صحي تضمن كافة مراحل العمل، ويأتي ذلك ضمن التدابير والإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان سلامة الطلبة وكافة العاملين في الامتحان الشامل.



بدوره، ثمن د. حماد جهود الكلية الجامعية حيث نلمس أن هناك بيئة آمنة وكفاءة مهنية عالية لما يشكل دافعًا قويًا لإجراء الاختبار الشامل بصورة مهنية راقية.

من جانبه أكد أ. د. رستم على استعداد الكلية بتقديم كافة الامكانيات لإنجاح المسيرة التعليمية بكل مكوناتها، مشيدًا بتعزيز ثقة الوزارة بالكلية الجامعية وبالشراكة التعاونية الدائمة.



وجاءت هذه التطويرات بمشاركة نخبة من المتخصصين بوزارة الصحة ومؤسسات التعليم العالي المختلفة.

