تعليم شرق خان يونس يشرع في توزيع الكتب للفصل الدراسي الثاني

خان يونس- الرأي

شرع قسم الكتب المدرسية بمديرية التعليم في توزيع الكتب على المدارس استعدادًا للفصل الدراسي الثاني، بحضور مدير التعليم أ. سعيد قديح، ومدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر، ومدير الدائرة الفنية أ. فاطمة الخالدي، ورئيس قسم الكتب أ. ناهض الفيومي، وأمين المستودع أ.محمد أبو دبوسة .



وفي كلمته أوضح أ. قديح أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني، سيما في توصيل الكتب الدراسية للمدارس في الوقت المحدد لذلك، مشيدًا بدور الإدارة العامة للكتب والمطبوعات في وزارة التربية والتعليم على تأمين الكتب للمدارس، كما أثنى على جهود طاقم العمل بقسم الكتب.



يشار إلى أن عملية تسليم الكتب ستشمل كافة مدارس شرق خان يونس بما فيها المدارس الخاصة.