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تعليم شرق خان يونس يفتتح دورة للتعليم النشط برياض الأطفال

22 شباط / فبراير 2021 12:23

تعليم شرق خان يونس يفتتح دورة للتعليم النشط برياض الأطفال
تعليم شرق خان يونس يفتتح دورة للتعليم النشط برياض الأطفال

خان يونس- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم شرق خان يونس دورة تدريبية؛ حول التعلم النشط، استهدفت مديرات ومعلمات رياض الأطفال الواقعة على خطوط التماس. 
وحضر الافتتاح؛ مدير التربية والتعليم أ. سعيد قديح، ومدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر، ومدير الدائرة الفنية أ. فاطمة الخالدي، ورئيس قسم العلوم بالدائرة العامة للإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم أ. ريما الخطيب، كما شارك بالحضور رئيس قسم اللغة العربية بالوزارة أ. ماجد الأغا، ورئيس قسم الإشراف التربوي بالمديرية أ. جهاد الأغا، ورئيس قسم التدريب بالمديرية أ. ختام نصار، ومشرفات رياض الأطفال بالمديرية ومجموعة من مديرات ومربيات رياض الأطفال. 
وأكد أ. قديح على اهتمام المديرية بمرحلة رياض الأطفال؛ لأهميتها التربوية في التأهيل الجيد للأطفال للالتحاق بالتعليم الأساسي. 
بدورها شكرت أ. الخطيب مديرية شرق خان يونس على حسن التنسيق و الاستقبال ونوهت إلى محاور التدريب المتمثلة في وثيقة الإطار العام الوطني لمنهاج رياض الأطفال، والبروتوكول الصحي لرياض الأطفال، مشيرًة أن التدريب سيكون على مدار أربعة أيام متواصلة بواقع خمس ساعات يوميًا هذا وأعربت الخطيب عن أملها أن يحقق التدريب إنجاز في الميدان .
 

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