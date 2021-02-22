تعليم غرب غزة تشرع بتوزيع الكتب للفصل الدراسي الثاني

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم غرب غزة و الإدارة العامة للكتب والمطبوعات التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي في البدء في توزيع الكتب المدرسية على مدارس المديرية وذلك استعداداً لبدء الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 27 / 2 / 2021م.



وقام وفد من مديرية غرب غزة يترأسه د.عبدالقادر أبوعلي مدير التربية والتعليم ود.جمال الفليت مدير الدائرة الفنية، أ.مجدي الخطيب العلاقات العامة والاعلام، إضافة الى رئيس قسم الكتب أ.بسام العمري، أ.عليان عطالله رئيس شعبة الكتب، بتفقد عمليات التوزيع في قسم ومخازن الكتب في المديرية واطلع على عملية سير توزيع الكتب، التي كانت تسير دون أي معوقات.



وأكد مدير التعليم أن مديرية غرب غزة وقسم الكتب على وجه الخصوص يسخر كل جهوده من أجل إيصال الكتب في موعدها للمدارس حتى يتسنى للطالب البدء في المنهاج الدراسي للفصل الدراسي الثاني دون أي تأخير.



وتمنى د.أبوعلي أن يكون الفصل الدراسي الثاني فصلاً أمناً على الطلاب وأن تكون جائحة كورونا قد ولت.



هذا وثمن مدير التعليم جهود العاملين في قسم الكتب بالمديرية لما يقدموه من جهود لتسهيل انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020/2021م .