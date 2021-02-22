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وزارة العمل تختتم دورة في مهارات إعداد المؤتمرات العلمية

22 شباط / فبراير 2021 12:27

وزارة العمل تختتم دورة في مهارات إعداد المؤتمرات العلمية
وزارة العمل تختتم دورة في مهارات إعداد المؤتمرات العلمية

غزة- الرأي

اختتمت وزارة العمل، من خلال لجنة الدراسات والابحاث  دورة " مهارات إدارة وإعداد الأيام الدراسية والمؤتمرات العلمية "  لموظفي الوزارة.

جاء ذلك ، بحضور السيد الوكيل ا. ايهاب الغصين والمدربان د.مصعب الشيخ خليل ود. محمد بربخ .


حيث هدفت الدورة للارتقاء بمنهجية التخطيط وادارة العمل لترسيخ الدراسات المتخصصة في وضع الخطط والمشاريع التي تقوم بها الوزارة في المستقبل القريب .


وفي كلمته اوضح الغصين ان الدورة تأتي في اطار تاهيل واعداد الفرق البحثية لتكون قادرة على اتباع المناهج العلمية في دراسة المشاريع والمشكلات والقضايا التي تقع ضمن مسؤوليات ومهام الوزارة ، حيث استهدفت الدورة عدد 12 موظفا من كافة الادارات المختلفة .


وفي ذات السياق أعرب المدربان في كلمتين لهما عن ثقتهما بالمتدربين وقدرتهم على القيام بالدراسات التخصصية التي تحتاجها الوزارة في المستقبل والمساهمة في تطوير منهجية إعداد الخطط السنوية .


وفي ختام الحفل قام وكيل الوزارة بتكريم المدربين وتوزيع الشهادات على المتدربين واللذين .

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