وزارة العمل تختتم دورة في مهارات إعداد المؤتمرات العلمية

غزة- الرأي

اختتمت وزارة العمل، من خلال لجنة الدراسات والابحاث دورة " مهارات إدارة وإعداد الأيام الدراسية والمؤتمرات العلمية " لموظفي الوزارة.

جاء ذلك ، بحضور السيد الوكيل ا. ايهاب الغصين والمدربان د.مصعب الشيخ خليل ود. محمد بربخ .



حيث هدفت الدورة للارتقاء بمنهجية التخطيط وادارة العمل لترسيخ الدراسات المتخصصة في وضع الخطط والمشاريع التي تقوم بها الوزارة في المستقبل القريب .



وفي كلمته اوضح الغصين ان الدورة تأتي في اطار تاهيل واعداد الفرق البحثية لتكون قادرة على اتباع المناهج العلمية في دراسة المشاريع والمشكلات والقضايا التي تقع ضمن مسؤوليات ومهام الوزارة ، حيث استهدفت الدورة عدد 12 موظفا من كافة الادارات المختلفة .



وفي ذات السياق أعرب المدربان في كلمتين لهما عن ثقتهما بالمتدربين وقدرتهم على القيام بالدراسات التخصصية التي تحتاجها الوزارة في المستقبل والمساهمة في تطوير منهجية إعداد الخطط السنوية .



وفي ختام الحفل قام وكيل الوزارة بتكريم المدربين وتوزيع الشهادات على المتدربين واللذين .