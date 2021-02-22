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"الغصين" يشارك بتكريم خريجات مراكز التدريب المهني الأهلية والخاصة

22 شباط / فبراير 2021 12:31

"الغصين" يشارك بتكريم خريجات مراكز التدريب المهني الأهلية والخاصة

غزة- الرأي

نظم مركز هلا فلسطين للتدريب  - حفل توزيع ماكينات خياطة على خريجات المركز بعد إتمامهن مدة التدريب، ويعد المركز أحد المراكز الخاصة المرخصة من قِبل وزارة العمل ويقدم خدمة التدريب المهني في مهنة الخياطة والتفصيل - من خلال مشروع الحماية ودعم سبل العيش التابع للجمعية الوطنية لإدارة الأزمات.

جاء ذلك، بحضور وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين وفريق عمل الإدارة العامة للتدريب المهني ومدير مركز هلا فلسطين للتدريب ومدير الجمعية الوطنية لإدارة الأزمات.

ورحب الغصين خلال الحفل بهذه الخطوة التي تستهدف التمكين الإقتصادي للخريجات وأسرهن ودعا إلى تنفيذ خطوات مشابهة في كل القطاعات المهنية المختلفة التي تلامس حاجة سوق العمل مُسديا الشكر الكبير لمدير المركز ومدير الجمعية والجهة المانحة وجميع القائمين على هذا  المشروع. 

وحث الغصين الباحثين عن عمل الى تعزيز التوجه نحو التدريب المهني والتعليم التقني   للمساهمة في التخفيف من حدة البطالة وتعزيز  فرص إندماجهم فى سوق العمل. 

من جهته تقدم م.صابر غراب مدير مركز هلا بالشكر الى وزارة العمل لدورها الفاعل في تعزيز التوجه نحو التدريب المهني والتعليم التقني. 

وبدوره أكد مدير الجمعية الوطنية لإدارة الأزمات أ.مصطفى شاهين  أن الجمعية لديها الرغبة في تنفيذ عدة مشاريع تنموية في المستقبل القريب بالتعاون مع وزارة العمل ومراكز التدريب المهني الحكومية والخاصة.

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