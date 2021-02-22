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تعليم خان يونس يشارك في تكريم معلمي مدرسة هارون الرشيد بنين

22 شباط / فبراير 2021 12:34

تعليم خان يونس يشارك في تكريم معلمي مدرسة هارون الرشيد بنين
تعليم خان يونس يشارك في تكريم معلمي مدرسة هارون الرشيد بنين

خان يونس- الرأي

شارك وفد رفيع المستوى من مديرية التربية والتعليم بخان يونس أمس الأحد ، في تكريم معلمي مدرسة هارون الرشيد الثانوية للبنين.

وضم الوفد عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، و سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية السابق.

وفي كلمته أشاد الفرا بجهود إدارة المدرسة بقيادة د. فريد صيدم، مثمناً الأداء المتميز للمعلمين خلال الفترة السابقة، معبراً عن فخره بالمعلم الفلسطيني الذي يقدم الكثير والكثير لخدمة مجتمعه، ويتواجد دوماً في الميدان بالرغم من كل الظروف الصعبة، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

ومن جانبه رحب د. صيدم مدير المدرسة بالحضور، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي تكريماً لأهل العطاء الذين قدموا الكثير من أجل أبنائنا الطلبة.

وتم تكريم إدارة المديرية و أبو شتات مدير الدائرة الفنية السابق والمعلمين.

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