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"الإرشاد المروري " يعقد "60 " محاضرة توعوية لطلبة رياض الأطفال

22 شباط / فبراير 2021 12:38

"الإرشاد المروري " يعقد "60 " محاضرة توعوية لطلبة رياض الأطفال

غزة- الرأي

عقدت دائرة الارشاد والتدريب المروري بشرطة المرور والنجدة سلسلة محاضراتٍ في التوعية المرورية والصحية لطلاب رياض الأطفال في محافظات قطاع غزة.

وذكرت دائرة الإرشاد والتدريب المروري أن عدد المحاضرات وصلت خلال الأسبوعين الماضيين إلى "60" محاضرة استفاد منها "1256" طالباً من "12" روضة أطفال ، موزعة على محافظة غزة والوسطى والشمال وخان يونس . 


وأوضحت دائرة الإرشاد المروري أن المحاضرات ركزت على السلامة المرورية وإجراءات حماية الطلاب من مخاطر حوادث الطرق والعبور الآمن للطريق بالإضافة إلى التوعية حول خطر فيروس كورونا وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الوقائية داخل المركبات والحافلات وفي الشارع وداخل رياض الاطفال وأماكن الازدحامات، مشيرةً إلى أنها تأتي ضمن خطط وبرامج التوعية المرورية والصحية التي تعدها الدائرة.

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