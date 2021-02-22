مباحث التموين تغلق مكاناً غير مرخص لصناعة السولار

غزة- الرأي

أغلقت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة، مكاناً غير مرخص في منزل أحد المواطنين جنوب قطاع غزة لتصنيع السولار من مخلفات النايلون والبلاستيك بعد إشعالها في فرن حديدي.

وبينت مباحث التموين أن المكان غير مستوفي للشروط الصحية، ويلحق ضرر بالصحة العامة في منطقة سكن المواطن بمدينة رفح.

وشارك في مهمة الإغلاق مباحث التموين في محافظة رفح بالاشتراك مع لجنة الأمن والسلامة المهنية والدفاع المدني.



وفي سياق منفصل، منحت مباحث التموين بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد الوطني لـ 15 موزع لضخ الوقود والسولار لدى عدد من محطات تعبئة الوقود في القطاع، وذلك بما يتوافق مع الشروط المقرة من وزارة الاقتصاد.