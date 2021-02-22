شرطة الحراسات تفتتح دورة متقدمة في "الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب"

غزة- الرأي

افتتحت شرطة الحراسات وأمن المؤسسات، بالتعاون مع وحدة التخطيط والتطوير التابعة لجهاز الشرطة الفلسطينية صباح اليوم الاثنين، في قاعة التدريب التابعة لهندسة المتفجرات بمدينة عرفات للشرطة دورة تدريبية متقدمة في الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب "ICDL".

وقال المقدم أحمد مقبل رئيس قسم التدريب التخصصي بوحدة التخطيط والتطوير: "إن الدورة تستهدف تدريب العاملين في مكاتب أقسام الإدارة في إدارتي المباحث العامة وشرطة الحراسات وأمن المؤسسات والبالغ عددهم "18" ضابط وصف ضابط ".

وأضاف: "إن الدورة ستُلبي احتياجات الكادر الإداري في الإدارتين بما يساهم في تطوير قدراتهم العلمية والعملية خلال ساعات الدورة المتقدمة والتي تبلغ "40" ساعة تدريبية".

بدوره أوضح الرائد حازم النجار مسئول العلاقات العامة والإعلام في شرطة الحراسات وأمن المؤسسات أن الدورة تأتي في ظل تطوير أداء العاملين من الناحية الإدارية لتلبية متطلبات أقسام الإدارة على أكمل وجه وبما يساهم في تطوير وإنجاز العمل.

لافتاً إلى أن إدارة الحراسات وأمن المؤسسات تعمل جنباً إلى جنب مع باقي الإدارات في تطوير وتحسين أداء منتسبيها من الناحية الإدارية والعملية.

جدير بالذكر أن وحدة التخطيط والتطوير بالشرطة تنظم العديد من الدورات التدريبية والتخصصية، وورش العمل في مختلف المجالات المطلوبة في العمل لتعزيز، وتطوير قدرات العاملين، ورفع كفاءاتهم.