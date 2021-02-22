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وزارة الأسرى تنظم حفلاً ليوم ميلاد أبناء الأسرى "سفراء الحرية"

22 شباط / فبراير 2021 01:24

وزارة الأسرى تنظم حفلاً ليوم ميلاد أبناء الأسرى "سفراء الحرية"
وزارة الأسرى تنظم حفلاً ليوم ميلاد أبناء الأسرى

غزة- الرأي

قال بهاء الدين المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين، إن محاولات الأسرى المستمرة لانتزاع حقهم في الانجاب عبر تهريب النطف قد أغاظت الاحتلال وأقهرته، معتبراً ذلك من أروع معانى البطولة والإرادة، وهو انتصار يسجل بمداد من نور في سجل الحركة الوطنية الأسيرة .

جاء ذلك، خلال حفل عيد ميلاد نظمته الوزارة اليوم الاثنين فى قاعة مطعم التايلاندى، والذى ضم أبناء الأسرى "سفراء الحرية" فى قطاع غزة والبالغ عددهم سبعة أطفال، بحضور ذويهم وعدد من الشخصيات الإعتبارية وفصائل العمل الوطنى والإسلامى وأسرى محررين وعدد من أهالى الأسرى.
وأكد المدهون، أنه بالرغم من فرحتنا وفرحة عوائل الأسرى بولادة أبناء الأسرى "سفراء الحرية"، إلا أن الفرحة الحقيقية التي ننتظرها وينتظرها هؤلاء الأبناء وعوائلهم، هي حرية أبائهم، مشيراً أن الفرحة والسرور لن يكتمل إلا بخروج كافة الأسرى من سجون الاحتلال واحتضان أبنائهم.

وأضاف، أن الاحتلال ضعيف جداً أمام إرادة الأسير الفلسطيني الذى يبدع من داخل سجنه فى صناعة الحياة، ورغم الآلم والمعاناة والإجرام الذى يرتكب بحقه بشكل يومي، إلا أن الأسير  يمتلك الإرادة والصمود وأيضاً ثقته فى أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته فى سبيل التحرير لينعمون برؤية أبنائهم فى القريب العاجل.

وتخلل الحفل وصلة من الزجل الشعبي وفقرة المهرج وأناشيد الأطفال، كما تم في ختام الحفل تقديم هدايا عينية "لسفراء الحرية" من أبناء الأسرى.

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