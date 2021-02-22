وكيل الزراعة يتفقد أضرار المنخفض الجوي الأخير

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة الرزاعة د. إبراهيم القدرة، المزارعين المتضررين من المنخفض القطبي الأخير، وذلك في محافظتي غزة وشمال القطاع، حيث اطلع على حجم الأضرار والخسائر الذي لحقت بالمزارعين.



وأوضح القدرة أن الطواقم الميدانية للوزارة، مازالت تقوم بحصر الأضرار والخسائر التي تكبدها المزارعون من جراء المنخفض في محافظات القطاع المختلفة، مشيراً إلى أن وزارته ستقوم بدورها بمخاطبة الجهات الداعمة لإغاثة المزارعين قدر المستطاع.



وكانت وزارة الزراعة، قدرت الأضرار والخسائر الأولية الناجمة عن المنخفض الجوي الأخير، وكذلك الناتجة عن فتح الاحتلال الإسرائيلي لعبارات مياه الأمطار شرق مدينة غزة وبيت حانون، بما يزيد عن (مليون ونصف المليون دولار).