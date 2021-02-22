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خلال افتتاح مقر مؤسسة المساعدات العاجلة الإندونيسية

"السراج " يشيد بدور إندونيسيا في دعم السعب الفلسطيني

22 شباط / فبراير 2021 01:43

"السراج " يشيد بدور إندونيسيا في دعم السعب الفلسطيني

غزة- الرأي

أشاد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج بدور جمهورية إندونيسيا  ومؤسسة المساعدات العاجلة الاندونيسية " ACT " في دعم حقوق الشعب الفلسطيني  في المجالين السياسي والإغاثي.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس البلدية في حفل افتتاح مقر مؤسسة المساعدات العاجلة الإندونيسية فرع غزة"ACF " وإطلاق برنامج كفالة الأسر الفقيرة الذي تموله المؤسسة بتبرع من الشعب الإندونيسي الشقيق.
وشارك في الحفل؛ محافظ غزة إبراهيم أبو النجا، ورئيس جمعية رواد للتنمية المجتمعية رباح بخيت، وممثلة مؤسسة ATC  تهاني قاسم، ومدير لجنة الانتخابات المركزية في محافظة غزة د. محمد أبو الخير، ولفيف من المهتمين بالعمل الخيري والإنساني والمواطنين. 
وأكد السراج استعداد البلدية للتعاون وتقديم الدعم وتسهيل عمل المؤسسة في تقديم يد العون للفقراء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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