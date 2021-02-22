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الداخلية بغزة: لا معتقلين سياسيين لدينا ونصون الحريات

22 شباط / فبراير 2021 03:35

الشرطة الفلسطينية في غزة
الشرطة الفلسطينية في غزة

غزة- الرأي:

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الاثنين، على عدم وجود أية معتقلين سياسيين لديها.

وذكر الداخلية في بيان لها، أن جميع السجناء لديها موقوفين أو محكومين على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني.

وقالت: "رغم ذلك فإننا وامتثالاً لما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة ومساهمةً في تعزيز أجواء الحريات العامة، فإنه تجري المعالجة القانونية لعدد من تلك القضايا تنفيذاً للتوافق الوطني الفلسطيني".

وشددت على أن الحريات العامة في قطاع غزة مُصَانة ومحفوظة، ومُمارسة عملياً من قبل جميع مكونات العمل الفلسطيني؛ وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني.

وأضاف "المطلوب هو التطبيق الأمين لما ورد في المرسوم الرئاسي حول موضوع الحريات، وإشاعة الأجواء والمناخات في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء؛ من أجل إنجاح العملية الديمقراطية المرتقبة في 22 مايو/ أيار المقبل".

 

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