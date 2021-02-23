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ناسا تنشر أول تسجيل صوتى من المريخ

23 شباط / فبراير 2021 07:57

ناسا تنشر أول تسجيل صوتى من المريخ
ناسا تنشر أول تسجيل صوتى من المريخ

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"،اليوم الثلاثاء، أول تسجيل صوتي من المريخ وثقته مركبة برسفيرنس، إضافة إلى مقطع فيديو يظهر هبوط المركبة على سطح الكوكب الأحمر.

وذكرت ناسا ـ في بيان لها أوردته قناة "الحرة " الأمريكية ـ أنه رغم تعطل ميكروفون المركبة أثناء الهبوط، إلا أنها تمكنت من التقاط صوت نسمة من الهواء على سطح المريخ بعد هبوطها في مهمة البحث عن آثار حياة سابقة وكشف أسرار الكوكب، ويدوم التسجيل الصوتي 18 ثانية.

وقال دايف غرويل، المهندس الرئيسي المشرف على أنظمة الكاميرا والميكروفون في المركبة "ما يمكن سماعه خلال عشر ثوان من التسجيل هو صوت الهواء على سطح المريخ، الذي التقطه الميكروفون وتم بثه إلى الأرض"، وفقا لما نقلته فرانس برس.

كما نشرت الوكالة أول فيديو لعملية هبوط المركبة التي توجهت للكوكب الأحمر، يدوم ثلاث دقائق و25 ثانية، ويظهر إطلاق مظلة هبوط مزينة باللونين الأحمر والأبيض ويبلغ قطرها 21.5 متر.

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