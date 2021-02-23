شباب جباليا يستعيد الصدارة بعبور خان يونس

استعاد نادي شباب جباليا صدارة الدوري العام الممتازة، بفوزه على مضيفه شباب خان يونس بنتيجة 1-صفر على ملعب خان يونس البلدي، في ختام مباريات الجولة السادسة، سجله النجم أدهم خطاب في الدقيقة 8.

وكان بمقدور خان يونس التقدم، عندما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء له، إلا أن مهاجمه محمد أبو موسى وضعها بين يدي الحارس أحمد عفانة في الدقيقة 3. وشهد اللقاء إبعاد الحكم لمهاجم جباليا عماد السماعنة في الدقيقة 88 .

بذلك، رفع جباليا رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة, بفارق الأهداف أمام شباب رفح، وبقي رصيد خان يونس 4 نقاط في المركز الحادي عشر- قبل الأخير.

حكم اللقاء: الدوليون خالد الشيخ خليل للساحة، وساعده حسام الحرازين، ومحمد السدودي، وعاهد المصري.

شباب رفح- الهلال

وفي اللقاء الثاني، أبعد الهلال شباب رفح عن صدارة الدوري، بتعادلهما سلباً على ملعب رفح البلدي، حيث أخفق الفريقان من استغلال الفرص المتاحة لهما على مدار الشوطين. وتراجع رفح للمركز الثاني برصيد 13 نقطة، وبقي رصيد الهلال عند 5 نقاط في المركز التاسع, بفارق الأهداف مع التفاح.

حكم اللقاء: الدوليون سامح القصاص للساحة، وساعده محمود الصواف، ومحمد الزعانين، وخالد أبو الخير.

الجلاء- اتحاد الشجاعية

وأجبر الجلاء- القادم الجديد منافسه اتحاد الشجاعية على التعادل، بنتيجة 2-2، على ملعب اليرموك البلدي.

تقدم الشجاعية مرتين، عن طريق علاء عطية في الدقيقة 17, وسالم وادي في الدقيقة 65، وتعادل للجلاء إبراهيم سلامة في الدقيقة 23, وأحمد الغزالي (في الدقيقة 73 من ركلة جزاء). وشهد اللقاء إبعاد الحكم وسط الجلاء محمد سمير عبيد في الدقيقة 90.

ورفع الشجاعية رصيده عند 8 نقاط في المركز السابع، وبقي رصيد الجلاء نقطتين في المركز الـ12، الأخير.

حكم اللقاء: محمود أبو مصطفى للساحة، وساعده محمد الغول، وأحمد شبير، وعلاء أبو طه رابعًا.

الدرجة الثانية

وفي الدرجة الثانية، في افتتاح الأسبوع الرابع في فرع غزة والشمال، فاز الرضوان على الزيتون، بنتيجة 2-1 على ملعب بيت حانون البلدي، سجلهما عمر الشنطي في الدقيقة 56, ويحيى العطل في الدقيقة 84, وللخاسر عاهد أبو مراحيل في الدقيقة 52، وشهد اللقاء إبعاد الحكم لمهاجم الرضوان محمد عبيد، ومهاجم الزيتون محمد صيام في الدقيقة 94 للاعتداء بينهما بالبطاقة الحمراء المباشرة. ورفع الرضوان رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، وبقي رصيد الزيتون نقطتين في المركز السادس- قبل الأخير مع خدمات جباليا.

وفي فرع الوسطى والجنوب، تعادل المصدر وخدمات دير البلح، بنتيجة 1-1 على ملعب الشهيد محمد، تقدم دير البلح عبر محمد بارود في الدقيقة 57، وتعادل محمود موسى (في الدقيقة 71 من ركلة جزاء).

ورفع دير البلح رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، والمصدر إلى 4 نقاط في المركز الخامس.

مباريات الاثنين

وتفتتح اليوم الاثنين مباريات الأسبوع السادس في الدرجة الأولى، ويلاقي بيت حانون الأهلي غزة الرياضي على ملعب بيت حانون البلدي، ويلاقي خدمات البريج خدمات خان يونس على ملعب خان يونس البلدي، ويلاقي شباب الزوايدة القادسية على ملعب الشهيد محمد. وفي الدرجة الثانية يلتقي الاستقلال وأهلي النصيرات على ملعب رفح البلدي.