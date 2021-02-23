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النائب العام يناقش عدة قضايا مع جهاز الشرطة العسكرية

23 شباط / فبراير 2021 08:40

النائب العام يناقش عدة قضايا مع جهاز الشرطة العسكرية
النائب العام يناقش عدة قضايا مع جهاز الشرطة العسكرية

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، مدير عام جهاز الشرطة العسكرية العقيد عمر أبوسنينة، ومدراء الادارات في الجهاز، المقدم محمد المشهراوي مدير الأمن العسكري، والمقدم معتز الكتري مدير السجن المركزي، والمقدم منير البنا مدير ادارة التحقيق، والرائد أحمد أبودية مدير مكتب مدير الجهاز، وممثلي أقسام وإدارات الجهاز.

وأكد الطرفان على دقة وسلامة الإجراءات القانونية، ومراعاة الأصول القانونية في توقيف واحتجاز النزلاء، والتعاون في تأمين المطلوبين من منتسبي الأجهزة الأمنية للنيابة العامة، وترسيخ هيبة المؤسسات القضائية والعدلية، وفتح قنوات اتصال دائم مع النيابة، لتعزيز سيادة القانون.

وقد حضر الاجتماع د.ماهر الحولي رئيس لجان اصلاح رابطة علماء فلسطين في محافظة دير البلح، والمستشار مؤنس حمودة، مدير نيابة جرائم الأموال، وأ.جهاد الحويطي مدير مكتب النائب العام

وقد أشاد العقيد أبوسنينة بسياسات النيابة العامة لرد المظالم وتعزيز الحقوق والحريات العامة؛ لتحقيق الأمن والاستقرار، وترسيخ العدالة المجتمعية، مثمناً دور النيابة في تعزيز الثقافة القانونية للمؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية، مشدداً على نبذ التدخلات في التحقيقات، والاحتكام إلى سيادة القانون.

c1193272-ddf3-4cd5-abe8-7f1c873fd3ca 84159a19-312d-4515-a744-6547c0912d40 46306f19-23d5-4f26-a682-845a66e8bb24 النائب العام يناقش عدة قضايا مع جهاز الشرطة العسكرية
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