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المعهد العالي للقضاء يطلع النائب العام على التقرير السنوي لعام 2020

23 شباط / فبراير 2021 08:45

المعهد العالي للقضاء يطلع النائب العام على التقرير السنوي لعام 2020
المعهد العالي للقضاء يطلع النائب العام على التقرير السنوي لعام 2020

غزة- الرأي

استقبل النائب العام، المستشار ضياء الدين المدهون، بمكتبه، عميد المعهد العالي للقضاء المستشار سامي الأشرم، الذي قام بتسليم النائب العام نسخة عن التقرير السنوي لمعهد القضاء لعام 2020.

وناقش الطرفان استمرارية تنمية وتعزيز كفاءة الكوادر القضائية، والارتقاء بالمعايير التي تُعزز قدرتها على الوفاء باستحقاقات التميُّز والجودة في إدارة قطاع العدالة والنهوض بالحكم الرشيد، وآليات تطوير وصقل قدرات أعضاء السلطة القضائية، واستثمار الكفاءات المؤهلة ونقل خبراتها؛ لبناء وتمكين موارد بشرية مؤهلة بالمهارات والمعارف والقدرات، التي من شأنها تطوير العمل والارتقاء بالأداء القضائي والمؤسسي.

من جانبه اطلع المستشار الأشرم النائب العام على التقرير السنوي لإنجازات المعهد العالي للقضاء، الذي يرصد أبرز الإنجازات والدورات والمشاريع التي حققها المعهد خلال عام 2020، وقد أشاد النائب العام بدور المعهد، داعياً المضي قدماً في تجويد العمل القضائي ورفع الكفاءات وتحسين الأداء وتطوير البيئة القضائية.

المعهد العالي للقضاء يطلع النائب العام على التقرير السنوي لعام 2020 6a93f766-c2dd-4d2a-a45b-677019690a00
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