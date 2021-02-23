التعليم بغزة تعلن آلية الدراسة للفصل الثاني

غزة – الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة عن آلية الدراسة للفصل الثاني من العام الدراسي 2020/2021م والذي سيبدأ بتاريخ 27/2/2021.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الاستمرار بالعمل في التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بُعد، ويكون الدوام الوجاهي بالتناوب بين المجموعتين (أ، ب) باستثناء الشُعب التي يقل عدد طلبتها عن (25) طالباً فيسمح لهم بالدوام الكامل.

وأشارت إلى أن العمل التدريسي سيكون مع الالتزام الكامل بالبرتوكول الصحي.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة تعطل الدراسة في عموم أو بعض المدارس بسبب كورونا، فسيتم اتباع عدة إجراءات وهي: تقديم المعلمين لدروسهم عن بُعد من خلال الصفوف الافتراضية.

ولفتت إلى أنها ستواصل تفعيل أدوات التعليم عن بُعد مثل (بطاقات التعلم الذاتي، قناة روافد التعليمية، إذاعة التربية والتعليم) ليستفيد منها عموم الطلبة وفئات الطلبة غير القادرين على الالتحاق بالصفوف الافتراضية.

وذكرت الوزارة، أن معلمي الصفوف من الأول حتى الرابع الأساسي سيستمرون بالتواصل مع أولياء أمور الطلبة من خلال مجموعات التواصل الاجتماعي، ويقومون بتوفير التعليمات والتوجيهات والمواد التعليمية اللازمة لاستمرار تعلم الطلبة.

وقالت: "عند العودة للدارسة يقوم المعلم بمراجعة سريعة لما تم تناوله خلال الصفوف الافتراضية، ويستكمل شرح الدروس حسب الخطة المقررة."

وفيما يخص تقييم أداء الطلبة خلال الفصل الثاني، نوهت الوزارة إلى أن التقييم سيكون: (20%) للاختبار النصفي، و(30%) للاختبار النهائي، و(50%) للأنشطة والتعينات.

وأفادت بأن الطلبة سيتقدمون لاختبارات نهاية الفصل الدراسي اعتباراً من يوم الثلاثاء 01/06/2021م، ويستمر دوام طلبة الصفوف من الأول حتى الرابع الأساسي حتى يوم الاثنين 31/05/2021م، وتوزع شهادات نهاية العام الدراسي يوم الاثنين 14/06/2021م.