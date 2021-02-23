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التعليم العالي تعلن أسماء الطلبة المرشحين لمنح الصين وأذربيجان وهنغاريا

23 شباط / فبراير 2021 10:23

رام الله -غزة - الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أسماء الطلبة المرشحين لمنح الصين وأذربيجان وهنغاريا، للعام 2021/2022.

وحول منحة هنغاريا، كتبت الوزارة تصريحا مقتضبا جاء فيه: "تم ترشيح الطلبة التالية اسمائهم بناءً على المقابلات التي تمت من قبل اللجنة الفلسطينية الهنغارية المشتركة علماً ان الترشيح لا يعني القبول النهائي ويعتمد القبول النهائي على موافقة الجامعات والحكومة الهنغارية، وعلى كل طالب اصحاب كفيل وشاهد لإتمام إجراءات الترشيح حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الاربعاء الموافق 24/02/2021 في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برام الله لطلبة الضفة وبخصوص طلبة غزة في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في تل الهوا، علماً بأن الحصة المتبقية لطلبة الشتات".

وبشأن منحتي الصين وأذربيجان، قالت إن "الترشيح لا يعني القبول النهائي وإنما يعتمد على موافقة الدولة والجامعة".

طالع أسماء المرشحين لمنحة أذربيجان اضغط هنا

طالع أسماء المرشحين لمنحة الصين اضغط هنا

طالع أسماء المرشحين لمنحة هنغاريا اضغط هنا

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