الزراعة تعلن بدء التسجيل لمشروع تخضير فلسطين 2021

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الزراعة عن البدء بالتسجيل لمشروع تخضير فلسطين 2021، فعلى المزارعين الراغبين من الاستفادة من المشروع التوجه لمقر مديريات الزراعة في كافة المحافظات من تاريخ 23/02/2021 حتى تاريخ 15/03/2021 وفقاً لمعايير خاصة.

وأوضحت الوزارة اليوم أن الأولية ستعطى لأصحاب الأراضي الزراعية الفارغة والصالحة للزراعة والتي يوجد بها مصدر مياه.

وبينت أن التسجيل للاستفادة من المشروع بشكل فردي لكل صاحب أرض من خلال تعبئة النموذج المخصص والي يمكن الحصول عليه من خلال المديرية ولا تقبل الطلبات الجماعية.

وطالبت الوزارة من صاحب الأرض تحديد المساحة وبحد أقصى 5 دونمات من خلال إثبات الملكية، حيث سيتم الكشف على الأرض المنوي زراعتها والتأكد من مدى ملاءمتها قبل وبعد الزراعة.

وذكرن أن تسليم أوراق التسجيل والوثائق المطلوبة سيتم طيلة أيام الأسبوع، مع العلم بأنه لن يتم استلام أية أوراق للتسجيل بعد انتهاء الموعد المعلن.