وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني بالوسطى إنجازات رغم محدودية الإمكانيات وكالة الرأي الفلسطينية لا وفيات و175 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم العالي تعلن أسماء الطلبة المرشحين لمنح الصين وأذربيجان وهنغاريا وكالة الرأي الفلسطينية الإعلان عن صرف الرواتب في موعدها .. جهود مالية خفية وكالة الرأي الفلسطينية "أبو هين" الإيرادات هي رصيد الخدمات التي يستفيد منها المواطن وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة تعلن آلية الدراسة للفصل الثاني وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2768) الثلاثاء 23/2/2021 وكالة الرأي الفلسطينية حالتا وفاة و558 إصابة جديدة بكورونا في القدس وكالة الرأي الفلسطينية المعهد العالي للقضاء يطلع النائب العام على التقرير السنوي لعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنهي المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة تعلن بدء التسجيل لمشروع تخضير فلسطين 2021

23 شباط / فبراير 2021 11:36

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الزراعة عن البدء بالتسجيل لمشروع تخضير فلسطين 2021، فعلى المزارعين الراغبين من الاستفادة من المشروع التوجه لمقر مديريات الزراعة في كافة المحافظات من تاريخ 23/02/2021 حتى تاريخ 15/03/2021 وفقاً لمعايير خاصة.

وأوضحت الوزارة اليوم أن الأولية ستعطى لأصحاب الأراضي الزراعية الفارغة والصالحة للزراعة والتي يوجد بها مصدر مياه.

وبينت أن التسجيل للاستفادة من المشروع بشكل فردي لكل صاحب أرض من خلال تعبئة النموذج المخصص والي يمكن الحصول عليه من خلال المديرية ولا تقبل الطلبات الجماعية.

وطالبت الوزارة من صاحب الأرض تحديد المساحة وبحد أقصى 5 دونمات من خلال إثبات الملكية، حيث سيتم الكشف على الأرض المنوي زراعتها والتأكد من مدى ملاءمتها قبل وبعد الزراعة.

وذكرن أن تسليم أوراق التسجيل والوثائق المطلوبة سيتم طيلة أيام الأسبوع، مع العلم بأنه لن يتم استلام أية أوراق للتسجيل بعد انتهاء الموعد المعلن.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح دورة "صناعة الألبان والأجبان" للنساء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟