النقل والمواصلات تبحث سبل التعاون مع التربية والتعليم

غزة- الرأي

بحثت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية في وزارة النقل والمواصلات مع وزارة التربية والتعليم سبل التعاون؛ لمناقشة إمكانية عمل برامج توعية مرورية في رياض الأطفال.

وحضر عن وزارة النقل والمواصلات نائب مدير عام الهندسة والسلامة المرورية أ. طلال القرشلي و أ. ناهض الخطيب رئيس قسم الإرشاد المدرسي، و د. محمود مطر مدير عام برامج الإشراف والتأهيل التربوي و أ. حسين العيلة رئيس قسم التعليم، وخلال الاجتماع ناقش الطرفان إمكانية إدراج منهج رياض الأطفال ضمن خطة رياض الأطفال، وبهذا الصدد أرسلت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية المنهج لدراسته.

بدوره أوضح أ. طلال القرشلي أنه تم الاتفاق على إعداد ورش عمل لايضاح مفهوم ثقافة التوعية المرورية لمربيات الأطفال واعطائهم محاضرات توعية عن المنهج التربوي.

وتابع أنه أيضاً تم الاتفاق على تدريب مجموعة من مشرفي وزارة التربية والتعليم من قبل المواصلات ليكونو ضمن الطاقم المشرف على تدريب مربيات الأطفال وإعطاء محاضرات في التوعية المرورية.

وختم حديثه أنه سيتم إعطاء محاضرات توعوية مرورية في خمس مديريات تابعة للتعليم في كل مديرية لثلاث روضات تبدأ من بداية شهر مارس في الفصل الثاني.