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تربية الوسطى تشرف على بدء حفر بئر مياه بمدرسة قيساريا المشتركة

23 شباط / فبراير 2021 12:31

تربية الوسطى تشرف على بدء حفر بئر مياه بمدرسة قيساريا المشتركة
تربية الوسطى تشرف على بدء حفر بئر مياه بمدرسة قيساريا المشتركة

الوسطى- الرأي

أجرى وفد من مديرية التربية والتعليم بالوسطى، بزيارة تفقدية لمدرسة قيساريا الثانوية المشتركة بمنطقة جحر الديك للإشراف على عملية حفر بئر مياه بالمدرسة ليخدم طلاب المدرسة والمنطقة المحيطة والتي تعد من المناطق النائية والحدودية، بتمويل من لجنة الزكاة.

 ضم الوفد كل من مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ورئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي ورئيس قسم الأبنية والمشاريع محمد بشير ورئيس شعبة الخدمات محمود جبر ورئيس شعبة الصحة المدرسية وليد عطية، وحضور نائب مدير المدرسة حنان أبو عايش.

 من جانبه شكر السدودي لجنة الزكاة على تبرعها السخي وإنشاء هذا البئر الذي يخدم مدرسة قيساريا الثانوية المشتركة والمنطقة المحيطة بها وهي من المناطق النائية والحدودية والتي هي بأمس الحاجة لدعم صمودها، وتحدث السدودي عن أهمية البئر الذي من المتوقع أن يوفر المياه النقية والصحية لطلاب المدرسة وسكان منطقة جحر الديك والتي تعاني شح المياه.

من جانبها أشادت نائب مديرة المدرسة حنان أبو عايش بجهود مديرية التربية والتعليم بالوسطى ومتابعتها لتنفيذ هذا المشروع الهام للمدرسة والمنطقة التي لا يوجد بها الكثير من الخدمات، وشكرت لجنة الزكاة على تبرعها الكريم لإنشاء البئر.

تربية الوسطى تشرف على بدء حفر بئر مياه بمدرسة قيساريا المشتركة تربية الوسطى تشرف على بدء حفر بئر مياه بمدرسة قيساريا المشتركة
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