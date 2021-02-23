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زراعة رفح تستقبل طلبات مشروع "دعم مربي الدواجن بالمناطق الحدودية

23 شباط / فبراير 2021 12:36

زراعة رفح تستقبل طلبات مشروع "دعم مربي الدواجن بالمناطق الحدودية
زراعة رفح تستقبل طلبات مشروع

رفح- الرأي

بدأ مهندسو مديرية زراعة رفح،  باستقبال طلبات المزارعين الراغبين بالاستفادة من مشروع "دعم مربي الدواجن اللاحم في المناطق الحدودية" من خلال تقديم منحة لتغطية جزء من تكلفة استبدال السطح النايلون للمزرعة بسطح من الزينكو. الممول من اللجنة الدولية للصليب الاحمر.


كما باشر قسم الانتاج الحيواني بالمديرية بتعبئة طلبات مربي الدواجن لترخيص مزارعهم.


وأكدت زراعة رفح، أنه سيتم اعتماد طلب الترخيص رسميا بعد تركيب الزينكو لمزارعهم.

وفي سياق متصل، شرع مهندسو صندوق درء المخاطر باستقبال المزارعين المعتمدة اضرارهم لاستكمال ملف الاضرار لكل مزارع، بالإضافة لاستمرار اللجنة المكلفة بحصر اضرار المنخفض الجوي الأخير.
 

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