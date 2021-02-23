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خلال لقاءه مع وحدة القدس بوزارة الأوقاف

"هنية" يعلن عن تنظيم فعاليات رياضية بمناسبة أسبوع القدس العالمي

23 شباط / فبراير 2021 12:50

"هنية" يعلن عن تنظيم فعاليات رياضية بمناسبة أسبوع القدس العالمي

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن إطلاق فعاليات رياضية متنوعة بمناسبة أسبوع القدس العالمي، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشئون الدينية.

وأوضح هنية، أن النشاط الرياضي يحمل رسالة وطنية هامة ويساند الدور الذي تقوم به كافة المؤسسات في الوطن من أجل تعزيز المكانة التي تحملها مدينة القدس.


وكان هنية التقى صباح اليوم الثلاثاء، مع د.يوسف فرحات مدير عام وحدة القدس بوزارة الأوقاف، وتم الاطلاع على برنامج لجنة إحياء أسبوع القدس العالمي.

وتناول البرنامج الرياضي الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع المجلس الأعلى يوم (11) مارس المقبل.

وأبدى د. فرحات تقديره لجهود المجلس الأعلى وتعاونه في تنفيذ الفعاليات المقررة، مؤكداً أن النشاط الرياضي يحظى بمتابعة كبيرة من المجتمع الفلسطيني، ويتم  من خلاله المساهمة في تعزيز القيم الوطنية.

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