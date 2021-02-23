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التوجيه السياسي يفتتح دورة للشرطة النسائية بعنوان" الأمن التقني"

23 شباط / فبراير 2021 01:05

التوجيه السياسي يفتتح دورة للشرطة النسائية بعنوان" الأمن التقني"
التوجيه السياسي يفتتح دورة للشرطة النسائية بعنوان

غزة- الرأي

افتتحت دائرة العمل النسائي بهيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة غزة، دورة تدريبية بعنوان " الأمن التقني"، حول الأجهزة الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك، بحضور كل من مقدم ريما نوفل مدير دائرة الرقابة والتفتيش، ومقدم أحمد مقبل مدير التدريب التخصصي في وحدة التخطيط، ونقيب راوية مشتهى رئيس قسم العمل النسائي في هيئة التوجيه السياسي في محافظة غزة.

 واستهدفت الدورة 12 من ضباط وأفراد الشرطة النسائية شملت عدة موضوعات منها "مدخل للأمن الرقمي وأمن أجهزة الاتصالات الذكية وأمن منصات التواصل الاجتماعي والهندسة الاجتماعية ".

ويحاضر في الدورة، التي تتواصل بواقع 14 ساعة تدريبية، المختص في الأمن التقني والرقمي المهندس أشرف مشتهى.

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