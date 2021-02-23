وكالة الرأي الفلسطينية "المراقب العام" يعزز العمل المشترك مع مؤسسات حقـوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يفتتح دورة للشرطة النسائية بعنوان" الأمن التقني" وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة المشتركة: ننتظر ردًا من أونروا بشأن "الكابونة الموحدة" وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تنفذ مخالصة عمالية بقيمة 24630 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية "حمدونة": الأسرى الفلسطينيون يفتقدون كافة حقوقهم في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تنفذ جولة ارشادية لصغار مربي أبقار الحليب وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يعلن عن تنظيم فعاليات رياضية بمناسبة أسبوع القدس العالمي وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تستقبل طلبات مشروع "دعم مربي الدواجن بالمناطق الحدودية وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تشرف على بدء حفر بئر مياه بمدرسة قيساريا المشتركة وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تبحث سبل التعاون مع التربية والتعليم
أخبار » الأخبار الحكومية

لتعزيز التعـاون المشتـرك

"المراقب العام" يعزز العمل المشترك مع مؤسسات حقـوق الإنسان

23 شباط / فبراير 2021 01:08

"المراقب العام" يعزز العمل المشترك مع مؤسسات حقـوق الإنسان

غزة- الرأي

استقبل المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ماهر بنات، في مكتبه بمدينة غزة أمس الاثنين، وفداً من مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في قطاع غزة.

وضم اللقاء كلاً من: مساعد المراقب العام للشئون القانونية والمحافظات العميد حقوقي خالد أبو سيدو، ومساعد المراقب العام للشئون الرقابية العقيد صالح أبو عودة، والعقيد وليد سالم مدير إدارة التحقيقات والشئون القانونية والمقدم بشير جابر مدير وحدة حقوق الانسان.

كما حضر عن المؤسسات الحقوقية كل من مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان، ومدير الوحدة القانونية بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إياد العلمي، إلى جانب ميرفت النحال من مركز الميزان لحقوق الانسان، وعلاء السكافي من مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ولفيف من المحامين من المؤسسات الحقوقية.

من جانبه، أكد اللواء بنات خلال اللقاء على أهمية التواصل وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان، وصولاً لإقامة العدالة وإنصاف المظلومين، موضحًا أن هدف اللقاء مع المؤسسات الحقوقية يأتي من أجل المتابعة القانونية لعدد من القضايا المتعلقة بعمل الأجهزة الأمنية والشرطية.

وأشار مراقب عام وزارة الداخلية إلى أن الوزارة لديها إجراءات رقابية ومتابعة لكل تفاصيل العمل داخل أجهزتها وإداراتها، وذلك عبر مكتب المراقب العام للوزارة ودائرة حقوق الإنسان التي ترفع تقارير دورية لقيادة الوزارة عن أوضاع النزلاء والموقوفين.

وأكد اللواء بنات أن مكتب المراقب العام مفتوح على الدوام أمام الوفود الحقوقية؛ للاستماع لأية ملاحظات أو شكاوى.

بدورهم، أشاد ممثلو المؤسسات الحقوقية بالتعاون الوثيق الذي تُبديه وزارة الداخلية وأجهزتها مع مؤسساتهم، موضحين أن التنسيق بين الوزارة والهيئات الحقوقية يتم في سياقات مُريحة للطرفين وأنهم لم يجدوا أي معيقات لعملهم من قبل الوزارة أو أيّ من أجهزتها.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات ينظمها مكتب المراقب العام لتعزيز العلاقة بين مكونات وزارة الداخلية وبين الهيئات الحقوقية العاملة في قطاع غزة، لبحث سُبل التعاون، وتعزيز العلاقة بما يخدم المصلحة العليا للمواطنين، ويحل كافة القضايا المتعلقة بعمل الوزارة وأجهزتها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح دورة "صناعة الألبان والأجبان" للنساء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟