المبــاحث العامة تلقي القبض على سارقي "سوبر ماركت"

غزة- الرأي

أنجزت المباحث العامة – قسم مباحث الشجاعية بمحافظة غزة، قضية سرقة سوبر ماركت بعد تلقيها شكوى من المواطن " م. هـ " والتي مفادها دخول مجهولين إلى السوبرماركت الخاص به وسرقة بعض محتوياته قُدّرت بقيمة "4" آلاف شيكل.

وقالت مباحث الشجاعية :" إن عناصرها باشروا في إجراء التحريات وجمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة المنتشرة في محيط الواقعة، مبيّنةً أنه تم الاشتباه بكلٍ من المدعو "م.غ"، "م. ب" وكلاهما من سكان منطقة الصبرة بالمحافظة ".

وأوضحت مباحث الشجاعية أنه وبمتابعة القضية، تم ضبط المذكورين من قبل مباحث بيت لاهيا شمال قطاع غزة، على قضية سطو على عدد من المحلات، وكان بحوزتهما سيارة خاصة وبها أدوات تستخدم في السطو والسرقة.

وبيّنت المباحث أنه وبالتحقيق مع المذكورين أقرا بسرقة السوبر ماركت، وبيع المسروقات إلى عددٍ من المحلات التجارية.

وأشارت المباحث إلى أنه تم تحويل المذكورين إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول .