لجنة إحياء يوم الشهيد تناقش ٱليات استكمال زراعة (10) ٱلاف شجرة زيتون

غزة- الرأي

عقدت اللجنة العليا لإحياء يوم الشهيد الفلسطيني اجتماعاً لمناقشة ترتيبات استكمال زراعة أشتال الزيتون بأسماء شهداء فلسطين، وعددها (10) ٱلاف شجرة موزعة على جميع محافظات غزة.

وجرى الاجتماع في مقر المجلس الأعلى صباح الثلاثاء بحضور عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإبراهيم أبو الشيخ مسير أعمال المجلس الأعلى، وأعضاء اللجنة العليا، وممثل وزارة الزراعة.



وتم خلال اللقاء الاتفاق على اعتماد كشوفات الأندية والتنسيق مع وزارة الزراعة بهدف البدء في زراعة الأشتال خلال الأسبوع المقبل.



وأكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس أن المشاركة الكبيرة من خلال الفعاليات المركزية التي نفذت في كافة المحافظات لإحياء يوم الشهيد أثبتت نجاح العمل المشترك على مستوى الوطن وتعزيز الدور الوطني، وتكريم الشهداء من خلال تخليد ذكراهم على طريق التحرير والاستقلال.