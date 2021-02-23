"العمل" ومجموعة كندة للتدريب توقعان مذكرة تفاهم تخدم الخريجين

غزة- الرأي

وقعت وزارة العمل من خلال مديرية عمل غزة ومجموعة كندة للاستشارات والتدريب مذكرة تفاهم وتعاون مشترك من أجل تحقيق تعاون مثمر في تنمية وتطوير مهارات الخريجين ، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية مجانية لقطاع الخريجين بما يسهم في سهولة دمجهم بسوق العمل الفلسطيني.

وجاء ذلك خلال لقاء عُقِد في مكتب مدير المديرية م. وائل عيسى، و بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة كندة للاستشارات والتدريب أ.علاء الزيتي في إطار تعزيز التعاون والتواصل المشترك بين الوزارة والجمعية على كافة المستويات، بما يخدم الخريجين بشكل خاص، والمجتمع الفلسطيني بشكل عام.

وأكد عيسى على ان توقيع هذه المذكرة يأتي وفقاً لرؤية المديرية في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة فئة الخريجين وفي إطار السعي لتعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الخاصة والمديرية وتحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا.

بدوره أكد الزيتي على أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من ضرورة تعاون ودعم المؤسسات الخاصة لفئة الخريجين والباحثين عن عمل.