كشف جديد.. إعلان آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ

غزة- الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء.

وأشارت الهيئة إلى أن السفر سيكون مخصصاً للحافلات الخامسة والسادسة من الكشف السابق، والأولى والثانية من الكشف الجديد المرفق أدناه.

ودعت الواردة أسماءهم التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وأكدت ضرورة إجراء فحص "كورونا" للحافلات "من الأولى حتى الثالثة" من الكشف الجديد، اليوم وفوراً في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.

وبينت أن إجراء فحص "كورونا" للحافلات المتبقية من الكشف الجديد، سيكون غداً الأربعاء بدءاً من الساعة 9 صباحاً، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

لمطالعة الكشف الجديد